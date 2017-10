Řidiči na Boleslavsku stále stojí v kolonách

Mladoboleslavsko – Doslova peklo. Tak by se dala stručně popsat doprava v okolí Mladé Boleslavi. Dlouhé kolony jsou v centru města na denním pořádku.

Dostat se odpoledne po čtrnácté hodině od kulturního domu k Olympii je o nervy, zhruba tříkilometrová trasa mnohdy zabere i více než půl hodiny. Člověk by si pomalu myslet, že už nemůže být hůř. Opak je ale pravdou. Ten, kdo se chce dostat ráno z Jičína do Boleslavi a odpoledne zpět, musí počítat minimálně hodinu na cestu. Silničáři se totiž pustili do opravy komunikace v Sukoradech a doprava je tu řízena semafory.

Stavba je rozdělena na čtyři etapy. Dělníci se momentálně pohybují v pravém jízdním pruhu ve směru od Mladé Boleslavi. Pokračovat se následně bude v levém pruhu. Při druhé etapě, která by měla začít 15. října, pak bude kompletně uzavřena křižovatka na Husí Lhotu. Zcela hotovo by pak mělo být zhruba v polovině prosince.



A to, že je cesta opravdu o nervy, potvrzují i řidiči, kteří tu jezdí téměř každý den. „Dojíždím do Boleslavi ze Sobotky a už toho mám plný zuby. Cesta mi zabere i více jak hodinu,“ zlobí se Tomáš a jeho slova potvrzuje i Miloslava Hájková, které cesta z Dolního Bousova do Boleslavi zabrala nedávno zhruba hodinu. „Je to hrůza. Lepší je snad jezdit vlakem.“

To ovšem není jediná komplikace, se kterou musí motoristé na Boleslavsku počítat. Problémy číhají i na dálnici D10, kde je z důvodu opravy silnice zavřený směrem od Prahy sjezd na Bezděčín. Lidé tady víc využívají sjezdy a nájezdy u obchodního centra Olympie, čímž se ještě více zhušťuje doprava v tomto extrémně přetíženém úseku. U Olympie se do dvou pruhů a následně do jediného sbíhá sjezd z dálnice D10, Jičínská ulice a výjezd z parkoviště od Olympie. O kousek dál frekventovanou silnici navíc protíná železniční trať, takže průjezd navíc zablokuje vlak.



Křižovatku u Řepova pak ucpávají kamiony mířící do průmyslové zóny, a když k tomu přičteme řidiče, pro které je zipový efekt velkou neznámou, kolona se logicky prodlužuje.



Dopravě v tomto místě pak nepomáhá ani uzavírka silnice z Jemníků na Bojetice, jelikož objížďka vede právě tudy.

Malou útěchou řidičům může být to, že opravy na dálnici u Bezděčína by měly skončit už příští týden. Úsek Jemníky- Bojetice by pak silničáři měli opustit na konci září. V Sukoradech bohužel opravy potrvají zhruba do poloviny prosince. Špatnou zprávou ale je, že situace na silnici do Jičína se jen tak nezlepší, a to minimálně několik let. Počítáno je tu sice s výstavbou obchvatu, který by propojil Martinovice s kosmonoskou průmyslovou zónou, na ten si ale řidiči budou muset počkat. Jeho realizace je totiž podle mluvčí ŘSD Niny Ledvinové v nedohlednu.



Nezbývá než se obrnit trpělivostí a nebo skutečně auto vyměnit za vlak či autobus. Jak praví jedno staré přísloví: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůře.