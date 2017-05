Restaurace se připravují na zákaz kouření. Úbytku zákazníků se nebojí

Boleslavsko /ANKETA/ – Zákaz kouření v restauracích, divadlech, či kinech začne platit 31. května, tedy na Světový den bez tabáku. Norma má mimo jiného zavést také zákaz kouření i na některých nekrytých částech zastávek hromadné dopravy a omezení se bude týkat i elektronických cigaret, jejichž užívání už nebude povoleno ani v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Naopak v kavárnách, restauracích i barech bude elektronická cigareta akceptována. Výjimku mají rovněž vodní dýmky.

Kritici zákona, který prezident podepsal na začátku roku, přitom usilovali o zachování oddělených kuřáckých prostor v restauračních zařízeních, což se jim nakonec nepodařilo. Nařízení ale přeci jen nakonec není tak přísné, jak se zdálo. Řada úlev se týká například specializovaných provozoven, jako jsou čajovny, ale výjimku by měly mít třeba i letní festivaly.

I tak se novela řadě provozovatelů restauračních zařízení nelíbí. „Nevidím důvod, proč by někdo měl něco zakazovat. Tohle už s demokracií nemá vážně nic společného," zlobí se provozovatelka mladoboleslavské restaurace Plzeňský Šenk Jarka Havránková. Zařízení přitom nedávno prošlo rozsáhlou modernizací, kdy byly kompletně odděleny kuřácké prostory. Havránková investici nyní vnímá jako naprosto zbytečnou, „Vyhodili jsme jen tak několik set tisíc. Nikdo nám ty peníze nevrátí, nemáme nárok na žádnou kompenzaci, prostě na nic," zlobí se mladá žena. A není sama. Někteří se dokonce rozhodli svou živnost položit. Protikuřácký zákon pro ně byl poslední kapkou.

Provoz se rozhodl například ukončit Vladimír Trnka, majitel mělnického baru ve Sportovní ulici. „Rozhodl jsem se skončit. Nejde jen o protikuřácký zákon, ale tak všeobecně, Prostě je toho už moc," posteskl si.

Protikuřácký zákon s sebou ale přináší i další komplikace, a to především pro městskou i státní policii. Protože už nebude možné kouřit uvnitř, lze předpokládat, že se především noční ruch z restaurací a barů přenese ven. Zařízení, jejichž součástí jsou zahrádky, mají určitou výhodu. Hlavně teď v létě. Stejně lze ale očekávat, že provozovatelům stoupou náklady. „Naštěstí máme zahrádku, takže přes léto se nás zákaz kouření asi ani moc nedotkne. Počítáme ale i s tím, že více lidí bude kouřit před restaurací s čímž je spojený i větší nepořádek. Musíme tady najmout dalšího člověka, který tam bude několikrát denně uklízet," krčí rameny Jarka Havránková z mladoboleslavské restaurace Plzeňský Šenk.

A právě boleslavská radnice spoléhá, že dodržování pořádku před restauračními zařízeními si ohlídají sami majitelé za případné pomoci policie.

Ředitel Městské policie Mladá Boleslav Tomáš Kypta řekl, že ve městě zatím k posílení hlídek nedojde. „Nemáme ani stavy na to, abychom posílili hlídky kvůli zákazu kouření. Naše činnost bude fungovat tak jako doposud," řekl.

Také v Nymburce se už podniky na změnu připravují. V restauraci U Gregorů například nechali nainstalovat širší dřevěné parapety. „Dáme tam popelníky, aby naši hosté měli kde kouřit. Případné problémy začneme řešit, až přijdou," má jasno vedoucí Marek Fančík.

Ani tady radnice nepřipravuje žádná speciální opatření. Vedení města spoléhá na vyhlášku upravující rušení nočního klidu. Za její porušení hrozí vysoká pokuta. Podle mluvčího zdejší radnice Petra Černohouse mohou strážníci udělit pokutu až pět tisíc.

V Mělníku se radnice s majiteli místních podniků dohodla předem. Podle starosty Ctirada Mikeše bude město popelníky hospodám vyvážet. „Umožnili jsme majitelům, aby si venku zřídili mini kuřárny s popelníky na veřejném prostranství. Odpad budeme vyvážet v rámci své činnosti a to, co upadne na zem je pochopitelně úklid veřejného prostranství. Zatím nám to funguje," vysvětlil s tím, že nečekají žádné větší komplikace.

Nejvíce tuto zásadní změnu pociťují štamgasti klasických hospod. Mají svá místa, dají si každý den svých pět i více piv a ty si mnozí neumí představit bez oblíbené cigarety. „Chodím do hospody už desítky let, jsem kuřák a bez cigára si to pivo prostě nedám. Budu si ho tedy kupovat domů a kouřit doma v kuchyni," řekl Pavel Novotný z Nymburka, Ten se ale obává, že mu budou chybět kamarádi. „Kluci mají zahrádky, takže se asi dohodneme a budeme scházet u nich," přemýšlí o řešení.