Radnici bez bariér má jen polovina měst

Mladoboleslavsko - Schody. Překážka, která člověka upoutaného na invalidní vozík stojí nejen mnoho sil, ale také řadu minut. Největší problém mají handicapovaní často ve veřejných budovách. Jak jsou na tom s bezbariérovostí úřady v osmi městech na Mladoboleslavsku? Udělali jsme průzkum.

Magistrát města Mladá Boleslav.Foto: Deník/Martin Weiss

Pokud vozíčkář vyrazí za úředníky do Mladé Boleslavi, Dolního Bousova, Mnichova Hradiště a Dobrovice, u dveří konkrétního odboru se ocitne během několika minut. Úřady disponují buď výtahem, plošinou, v lepším případě mají obojí. To se týká například Mladé Boleslavi. Dobrovice stejně jako Mnichovo Hradiště mají výtah.

Bezbariérový je také Dolní Bousov. Poté, co se úředníci minulý rok nastěhovali do kompletně zrekonstruovaných prostor, se lidé za nimi do vyšších pater mohou pohodlně vyvézt výtahem. V přízemí obyvatelé najdou ty nejvyužívanější stavební a místního hospodářství.

Ztížený přístup do městského úřadu je pro handicapované zatím v Kosmonosech a Bakově nad Jizerou. Neznamená to však, že by se do budovy nedostali.

I když v Kosmonosech chybí výtah, bezbariérový přístup je zajištěn alespoň do vestibulu. „Následně mohou konkrétnímu úředníkovi zavolat domofonem a věc vyřídit," vysvětlil Michal Šimon ze správního odboru. V Bakově však handicapované čeká změna. Podle starosty Radima Šimáně vzniknou nové prostory s přístupem bez bariér.

Výtahu zabránili památkáři

Benátky nad Jizerou mají nejnavštěvovanější odbory (stavební, sociální a bytový) na úrovni nádvoří a jsou bez bariér. „Další část úřadu máme ale ve druhém patře zámku a to je přístupné pouze po historickém schodišti. Zkoumali jsme možnost vybudování výtahu, ale v památkově chráněné budově je toto řešení nereálné. Proto uvažujeme o instalaci plošiny," konstatoval místostarosta Pavel Štifter.

Přízemí bez bariér najdou lidé také v Bělé pod Bezdězem. Tam je nainstalovaná i rampa ke správnímu odboru. Pokud ale chce handicapovaný do pokladny, musí překonat dva schody.

„Úřednice správního odboru může obyvatelům zavolat dalšího zaměstnance úřadu, případně mohou lidé zazvonit na zvonek pro handicapované a spojit se s úředníkem mikrofonem," dodal místostarosta Lukáš Voleman s tím, že z minulých let už na radnici mají studii, která přístup do vyšších pater řeší nainstalováním výtahu. Nicméně realizace je závislá na financích.