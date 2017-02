Ptačí chřipka: pásmo dozoru zasahuje na Mladoboleslavsko

Mladoboleslavsko - Zvířata zavřená v kurnících, zrušené výstavy a nervózní chovatelé. V důsledku potvrzení zatím posledního ohniska ptačí chřipky je pod dozorem velká část Mnichovohradišťska

Ptačí chřipka. Epidemie udeřila na jižní Moravě a ve středních Čechách. Na Liberecku nehrozí, chovatelé by však měli zamezit možné nákaze. Jednou z možností je izolovat drůbež od volně žijících ptáků a krmit ji v kurnících. Foto: Deník/Martin Divíšek

Pro 17 obcí na severu okresu včetně Březiny, Žďáru nebo Bosně platí od minulého týdne, kdy byl na okraji Turnova potvrzen výskyt ptačí chřipky, zvláštní veterinární opatření. Chovatelé se obávají o svou drůbež a kvůli zrušeným výstavám přicházejí o výdělek.



Bakovští chovatelé probírali virus a jeho šíření na svém nedělním setkání. Přestože každý doufá, že se právě jeho zvířatům nemoc vyhne, jsou smířeni s možností, že v případě nákazy přijdou o celá hejna.



Svou novoroční výstavu Bakováci ještě stihli. Pouhé tři dny po ní, tedy 10. ledna, však začal platit celoplošný zákaz pořádání výstav, burz a trhů ptactva. „Našich chovatelů se dotklo zrušení středočeské krajské výstavy v Lysé nad Labem. Řada z nás si nechává kvalitní zvířata právě na tuto výstavu, jelikož je zde pořádána meziokresní soutěž a jedná se o prestižní záležitost s možností finanční výhry pro okresní organizaci. Také je zde velké množství zvířat k prodeji. Právě o možnost prodeje chovatelé díky zrušení výstavy přišli," komentuje situaci Petr Cach, předseda bakovských chovatelů.



„Drůbež máme zavřenou a krmíme jen uvnitř bez možnosti přístupu venkovního ptactva. Strach mám asi jako každý chovatel a doufám, že se nám zde nákaza nerozšíří," říká Blanka Bajerová, chovatelka slepic.



Také v Dobrovici, tradiční baště chovatelů, nemají kvůli možnosti onemocnění zvířat chovatelé lehké spaní. Ti, kterým to podmínky umožnily, už dříve své svěřence připravili o možnost pohybu pod širým nebem.

„Naše základní organizace zatím k žádným mimořádným opatřením přistupovat nemusela. Poslední výstavu jsme měli 7. ledna a další bude 18. března. Pokud by nákaza postoupila blíže k nám a dostali bychom se do ochranného pásma, budeme muset zvážit, zda výstavu zcela zrušit či zrušit výstavu drůbeže a vystavovat jen králíky. Snad k tomu ale nedojde," vyslovuje přání Hana Heršálková, členka ZO Českého svazu chovatelů Dobrovice.

V boji proti rozšiřování ptačí chřipky už bylo během aktuální vlny vybito dvacet tisíc kusů ptactva.