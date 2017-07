Psi žijí v otřesných podmínkách. Až mi je vezmou, pořídím si další, říká majitel

Najít cestu do zadní části domu, kde zvířata mají přístřeší, je přes nepořádek téměř nemožné. Všude se válí různé věci, včetně staré vany, rezavého kola nebo pneumatik a prostředí tak působí spíše jako skládka. Pod nohy se navíc motají psi, kteří celou dobu štěkají. V očích mají strach a je vidět, že člověku nevěří. Jen tak se pohladit rozhodně nenechají. Mezi dospělými psy je i několik štěňat. Ty naopak lidskou ruku vítají.

Vzadu na dvorku nám pak pan Václav ukazuje starou rozpadlou skříň, kde má uskladněno žrádlo a stará kamna, kde psům vaří. V okamžiku, kdy nasype do jedné malé misky žrádlo, smečka se seběhne a každý si snaží alespoň něco ulovit. Je vidět, že psi mají hlad.

Václav Hrbáček ale tvrdí, že jim nic nechybí a zvířata se u něj mají lépe než on sám. „Jsou pro mě moc důležití a mám je všechny moc rád. Mají se tu dobře a nic jim nechybí. Jsem bývalý krmič a vím, co dělám. Hodně jim vařím a každý den mají nějakou dobrotu,“ brání se. Na otázku kolik psů momentálně vlastní, odpovědět nedokáže. „To se pořád mění. V jednu dobu jsem jich měl přes sto, teď jich moc není,“ přemýšlí.



Celou věc už opět řešila i Krajská veterinární správa Středočeského kraje. Ředitel Otto Vraný potvrdil, že vydali návrh na umístění psů do předběžné náhradní péče. „Rozhodnutí pak musí učinit obec s rozšířenou působností, v tomto případě tedy město Mladá Boleslav. Magistrát už rozhodl a v nejbližší době tedy dojde opět k odebrání zvířat a jejich umístění do útulku,“ informoval ředitel.



Mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková potvrdila, že s mužem bylo zahájeno přestupkové řízení. „Lze skutečně očekávat, že stejně jako v předchozích případech bude tomuto člověku odebrán větší počet psů, z nichž většina bude převezena do náhradní péče v útulku v Lysé nad Labem. Veškeré náklady pak budou na občanovi vymáhány ve správním řízení. Tomuto muži byli psi odebráni z podobných důvodů opakovaně již v minulosti, v některých případech museli být někteří z nich kvůli špatnému zdravotnímu stavu utraceni,“ upřesnila Charousková.



Podle informací vlastníka zvířat mu budou psi odebráni za necelé dva týdny. Poslední odběr psů byl dramatický. Podle svědků se majitel bránil a snažil se všemožně jejich odvozu zamezit. Navíc se prý měli na místo dostavit lidé, kteří se muže zastávali a tvrdili, že nebýt jeho, zvířata by byla na ulici. Pan Václav ale slibuje, že tentokrát problémy dělat nehodlá. „Nechci je dát, ale musím. Nevadí mi to, pořídím si další,“ krčí rameny starší muž.

Konec smutného příběhu je tak v nedohlednu. A to přivádí k zoufalství další obyvatele Koziny. Podle většiny opakovaný odběr psů není řešením. „On to není zlý člověk, má ty zvířata skutečně rád. Jednoduše si ale neuvědomuje, že dělá něco špatně. Je nemocný a potřebuje pomoc. Je smutné, že to všichni přehlíží. V otřesných podmínkách totiž nežijí jen ti psi, ale i majitel samotný,“ povzdechla si jedna z místních a dodala, „Ten barák, kde bydlí je ohromný. Už naposledy, když mu psi odebírali, se mu jich polovinu podařilo ukrýt. Navíc někteří utekli a pak se k němu vrátili, jelikož tam jsou zvyklí. Podle mě je nutné věc řešit komplexně. Musí být nějaký způsob, jak tohle definitivně zastavit. Připadá mi, ale že nikdo nemá zájem,“ říká mladá žena, podle které by možná pomohlo pánovi ponechat dva psy.

„Opravdu to není o tom, že by ty psy neměl rád, on je zbožňuje, snaží se jim obstarat i krmení. Bez nich by mu bylo smutno a hodně by mu to ublížilo. Řešením by tedy byla jejich kastrace. Každý s kým jsem se bavila, by na to přispěl,“ upozorňuje. Žena se dokonce zná s dcerou „chovatele“. I ta je podle jejích slov z táty nešťastná. „Chtěla by mu pomoct, ale on si prostě nedá říct. Neví si s ním rady,“ upřesňuje.