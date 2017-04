První ze tří parkovacích domů vyroste u sportovní haly

Mladá Boleslav – Mladá Boleslav připravuje nový parkovací systém už několik let. Jeho nedílnou součástí budou nové parkovací domy, jejichž výstavba je ve stádiu příprav.

Parkovací dům.Foto: DENÍK/Lucie Kučerová

V příštích letech má v Mladé Boleslavi vzniknout 550 parkovacích míst. Jde o jednu z podmínek, kterou musí město splnit, aby mohlo vyčerpat 700 milionů, které jsou pro něj vyčleněny v rámci Integrovaného plánu rozvoje území z evropských fondů. V praxi by se mělo jednat především o výstavbu tří velkých parkovacích domů v režii města.

Už nyní je jasné, že první z navrhovaných vyroste na parkovišti u sportovní haly vedle městského stadionu. „Ten projekt je zatím nejdál. Půjde o parkoviště P+R, což v praxi znamená, že v dosahu parkoviště musí být zastávky MHD a spoje jimi musí projíždět v určité frekvenci," komentuje náměstek primátora Jiří Bouška. Další parkovací domy mají vzniknout na náměstí Republiky a na křižovatce Havlíčkovy ulice a ulice Jana Palacha.

Zatímco v případě parkovacího domu u Kauflandu město už upravuje starší projekt, na náměstí Republiky teprve proběhl geologický průzkum, na jehož základě bude stanoveno, jak hluboko bude zdejší podzemní dům zapuštěn. Vedení města si představuje podobný projekt, jaký byl realizován na Staroměstském náměstí. Co se týče nových parkovacích kapacit na sídlišti, vedení města bude muset ještě rozseknout, zda dům vyroste u dopravního magistrátu, nebo vedle Centrothermu.

Rozpaky však budí skutečnost, že dokonce i první z parkovacích domů bude vybudován teprve poté, co město nový parkovací režim spustí.

Spuštění tohoto režimu, který se léta připravuje a ještě déle se o něm mluví, připravuje město na podzim. Otázkou však je, zda do té doby uzavře smlouvu s dodavatelem parkovacích automatů. Do prvního výběrového řízení se totiž kvůli přísným podmínkám přihlásil jediný zájemce a ten vybrán nebyl. „Jde nám o to, abychom z parkovacích automatů mohli získávat data a podle toho parkovací režim upravovat," vysvětluje Bouška a dodává, že takovou technologii mohou nabídnout jen velcí hráči na trhu.