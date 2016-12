Proč v Boleslavi uvažují o dalším bazénu?

Mladá Boleslav - V současné době řeší vedení Mladé Boleslavi dilema. Nový bazén na Štěpánce potřebám obyvatel města kapacitně nestačí, a bazén v sokolovně vázne na dohodě s majiteli, tedy TJ Sokol

Vypuštěný bazén v mladoboleslavské sokolovněFoto: Šárka Charousková

Přestože už bylo téměř jisté, že dojde ke znovuotevření plaveckého bazénu v sokolovně, vše se zadrhlo na vyjednávání o nájemném, které by mělo město Sokolům platit.

Ti totiž prostřednictvím právní kanceláře uvedli, že požadují nájem 65 tisíc korun měsíčně. Zastupitelé ovšem těsně před Vánoci schválili maximální nájemné, které jsou ochotni platit, do výše 20 tisíc za měsíc.

A právě v této souvislosti padl návrh na výstavbu nového bazénu. Nájemní smlouva, kterou město a Sokol plánují uzavřít, by totiž byla na třicet let s možností prodloužení o dalších deset let.

Navíc je nutné v bazénu udělat řadu úprav, protože především zázemí je po čtyřiceti letech užívání téměř na odpis. Počítá se s částkou pětadvacet až třicet milionů, které město spolu s automobilkou Škoda do budovy sokolovny investují.

„Když si spočítám, kolik nás to za těch 30 let bude stát v případě, že bychom přistoupili na požadovaný nájem, snad by se vyplatilo uvažovat o stavbě úplně nového bazénu. Za těch zhruba pětapadesát milionů korun bychom jednoduchý plavecký bazén pravděpodobně zvládli postavit," uvedl na jednání zastupitelů primátor města Raduan Nwelati.

Tento nápad podpořil i další ze zastupitelů, František Petrtýl. „Nikdy jsem sice o tom, že by byl bazén jinde, ani neuvažoval, ale je-li to takhle, pojďme si promluvit o stavbě úplně nového objektu," uvedl.

Stále je navíc ve hře i varianta přístavby ke stávajícímu novému městskému bazénu.