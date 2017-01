Pro kontraband do trafiky. Školní kiosky končí

Mladá Boleslav - Párky v rohlíku, sladkosti nebo energetické nápoje už čtyři měsíce ve školních kioscích a bufetech chybí. Takzvaná „pamlsková vyhláška" sortiment těchto drobných občerstvení značně zredukovala, což na řadě škol vedlo k jejich zavření. Jak je tomu v Mladé Boleslavi?

Například na 8. základní škole ve Václavkově ulici byl kiosek uzavřen koncem minulého týdne. Přestože se tato skutečnost zatím obešla bez výraznějších reakcí, ať už na straně dětí, nebo rodičů, ředitelka školy Jitka Houštecká z ní nemá radost.



„Omezení bylo sice potřeba, ale nikoli takto razantní. Mnozí rodiče využívali kiosku pro zakoupení například obložené housky či jiné svačiny, žáci zde kupovali v letních měsících hlavně pití. Jako již mnohokrát jdeme „ode zdi ke zdi"," míní ředitelka a dodává, že víc by ocenila benevolentnější přístup a větší pravomoce rozhodovat o sortimentu školních kiosků ponechané ředitelům škol.



Také ředitel 1. ZŠ na Komenského náměstí Václav Kolman pochybuje o tom, že vyhláška výrazněji přispěje ke zlepšení stravování dětí: „Žáci si pochutiny nosí z domova nebo zakoupí cestou do školy. Ale ano, proč by tomu měla škola chodit naproti," říká.



Na 6. základní škole v Jilemnického ulici se v těchto dnech do bývalého kiosku stěhuje školní psycholožka. Paní Marie, která tu dětem ještě před koncem roku prodávala kyselé hady a sladké pendreky, změnila pracoviště a vaří ve školní kuchyni. Děti z „šestky" však rychle našly odpovídající náhradu – pro „kontraband" míří do nedaleké trafiky, která je o volných hodinách doslova obsypána dětmi.



Na sousední 5. základní škole se k vyhlášce postavili originálním způsobem, a to navzdory (či snad právě proto), že se škola honosí titulem Zdravá škola, a tak ve svém kiosku vyloženě nevhodné potraviny neprodávala ani před jejím vydáním. Kiosek tu zůstal zachován, děti si však společně s učitelkou, kterou mají na předmět Výchova ke zdraví, vyhlášku prostudovaly, zhodnotily ji a následně přizpůsobily sortiment a pokusily se najít alternativní zboží, které by vyhlášku splňovalo. Přesto i tady aktuálně probíhá velká obměna nabídky.



Ředitelka Marcela Pavlíková vnímá vyhlášku jako problematickou, na druhé straně si uvědomuje, že pro mnohé školy není zdravý životní styl prioritou: „Jako tělocvikářka s dlouholetou praxí vnímám, jak stále více dětí má problémy s nadváhou až obezitou, stále více dětí nemá kladný vztah k pohybu, zhoršila se jejich pohyblivost, zručnost, obratnost a koordinace. V mnohém z toho je „podporují" jejich rodiny," říká.