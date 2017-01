Přípravná třída je šancí pro prvňáčky s odkladem, připraví je do školy

Mladá Boleslav - Půl roku trvalo Anně Petrčkové, zástupkyni ředitelky základní školy Na Celně, než připravila pevné stavební kameny pro zrod přípravné třídy základní školy pro děti, které dostanou odklad od vstupu do první třídy.

DĚTI Z PŘÍPRAVNÉ třídy tráví svou výuku nejen ve škole, ale často i venku, například v lesoparku Štěpánka. Foto: Michaela Jírová

S nabídkou obešla všechny mateřské školy, místní pediatry v Mladé Boleslavi a oslovila s informací i školská poradenská zařízení, poté se již čekalo, zda bude zájem ze strany rodičů. Vzhledem k tomu, že rodiče o přípravnou třídu zájem měli, vedení školy požádalo o souhlas s jejím zřízením Středočeský kraj a realizace se mohla rozběhnout naplno. Škola přes letní prázdniny nechala třídu, kde ještě rok před tím byla družina, vymalovat, vybavit novým nábytkem a letos v září přivítala první děti.

„Vytvořit přípravnou třídu mělo smysl," shodují se po půlroce ostrého fungování ředitelka školy Ivana Pacovská, její zástupkyně Anna Petrčková i třídní učitelka deseti školáčků Michaela Jírová.

„Věděli jsme, že v Mladé Boleslavi žije mnoho dětí s odkladem, které potřebují dorovnat chybějící rok, ať už proto, že neměly dokonalou slovní zásobu, měly vadu řeči či nebyly fyzicky vyspělé," vysvětlila Pacovská.

Skoro všechno jako na "základce"

Děti dělají takřka vše jako v klasické základní škole. Přípravu začínají v osm hodin, na zádech si přinesou školní tašku, slyší zvonit zvonek na přestávku a zároveň se naučí pravidla, na která by si musely v první třídě stejně zvykat. „Během dne se věnujeme různým činnostem. Plníme například úkoly z pracovních sešitů, takže vystřihujeme, lepíme, vybarvujeme, malujeme, učíme se držet tužku, ale také recitujeme, vyprávíme, známe základní písmena a číslice. Také cvičíme a chodíme na procházky," popsala ve stručnosti dění třídní učitelka Michaela Jírová, která má za sebou bezmála třicetiletou praxi ve škole. O děti se stará společně s asistentkou pedagoga. Aby měla od rodičů zpětnou vazbu, do speciální „žákovské knížky" každý den zapisuje, co nového se děti naučily a jak jim to šlo.

I když přípravná třída sídlí v budově se Střední, základní a mateřskou školou Na Celně, rodiče se nemusí bát, že by jejich děti starší spolužáci na chodbách utiskovali. Přípravná třída je samostatnou jednotkou. Má vlastní vchod, sociální zařízení i šatnu a do jídelny chodí ve chvíli, kdy mají ostatní výuku.

Pokud svého potomka chcete přihlásit do přípravné třídy, je třeba mít doporučení školského poradenského zařízení a do konce května vyplnit a odevzdat či odeslat přihlášku do základní školy Na Celně. Přihlášku společně s dalšími informacemi najdete na stránkách školy: www.skolanacelne.cz