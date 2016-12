Příběh hodný Vánoc: dopis doletěl až k Ježíškovi

Mladá Boleslav - Když prvňáčci z boleslavské 2. základní školy posílali Ježíškovi přáníčka na baloncích naplněných heliem, možná ani nevěřili, že přání k Ježíškovi opravdu doletí. A přece se stalo. A Ježíšek dokonce naděloval ještě před Štědrým dnem

Eliška dostala od Ježíška v předstihu vysněný globus.Foto: Deník

Hrdinkou tohoto vánočního příběhu je Eliška Ulmanová. Právě její balonek totiž doletěl do zázemí firmy SAS Automotive v Plazích, jejíž zaměstnanci po přečtení dopisu neváhali a na globus se malé Elišce složili. V pondělí 19. prosince jej pak za celou firmu malé Elišce přivezla až do školy paní Markéta Příhonská.



Eliška měla z tohoto dárku velkou radost. A radost udělal tento vpravdě vánoční skutek i Eliščiným rodičům. Ti proto zaměstnancům firmy sídlící v Plazích přes školu i Boleslavský deník posílají poděkování: „Milí Ježíškové, jako rodiče Elišky bychom vám chtěli moc poděkovat. To, co jste pro ni udělali, je opravdu milé gesto, v dnešní době až neuvěřitelné. Vykouzlili jste jí ty nejkrásnější Vánoce. Když balonek vypouštěla, moc nevěřila, že k Ježíškovi doletí. Ale když si dárek nesla domů, byla tou nejšťastnější holčičkou na světě."



Vzpomínáte na podobný příběh Elišky Vanišové, jejíž balonek s přáním před dvěma lety doletěl z Mnichova Hradiště až do Polska? Zdá se, že Elišky to mají u Ježíška zkrátka dobře zařízené.