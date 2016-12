Předvánoční stres: nepodléhejte reklamám

Mladá Boleslav - Zítra Vánoce a hospodyňky neví, kam dřív skočit. Cítíte to stejně? Pokud ano, je nejvyšší čas zatáhnout ruční brzdu, dodělat vše, co se reálně dá stihnout a zbytek nechat plavat stejně, jako za tři dny odplavou Vánoce …

RENATA NEKOLOVÁ, zakladatelka Linky důvěry SOS v Mladé BoleslaviFoto: Lucie Růžková

Jak potvrdila Renata Nekolová z Linky důvěry SOS v Mladé Boleslavi, předvánoční stresy jsou v tomto období čím dál častější. Vyplývá to nejen z jejích dlouholetých zkušeností, ale i návštěv klientů. „Dá se říct, že nás navštěvují dva typy klientů. Prvními jsou ti, kteří na sobě pracují v rámci psychoterapie a vědí, že by si měli vše včas zorganizovat, připravit, hlídat si své hranice a možnosti a na základě toho se zkoušet domluvit jak v práci, tak v rodině. Vědí také, že komunikace a sociální dovednosti jsou základem, a to včetně vhodného požádání o pomoc," vysvětlila Renata Nekolová.

Podle ní člověk nesmí zapomínat na zdravý rozum, na odpočinek a neměl by mít ani přehnaná a nereálná očekávání. „Druhý typ klientů se na nás obrací ve chvíli, kdy už mají fyzické či psychické potíže. V tom případě radíme zmírnit tempo, snížit nároky a nepodléhat vánočnímu teroru například z reklam," dodala Renata Nekolová. Ví, že to pro nikoho není jednoduché, ale je nutné se to učit. Čím dříve si člověk sestaví vlastní žebříček hodnot, tím více bude spokojenější.