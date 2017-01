Pozdější zápisy mohou provázet problémy

Mladoboleslavsko - Nad dubnovými zápisy prvňáčků někteří ředitelé škol kroutili hlavou. Skutečně tím ubudou odklady nevyzrálých dětí?

Zápisy se odsouvají Foto: Ilustrační foto

Zatímco ještě minulý rok se zápisy do základních škol konaly od půlky ledna do půlky února, letos je tomu poprvé po letech jinak. Budoucí prvňáčci zamíří k zápisu až v dubnu. Nápad posunout zápisy vznikl na ministerstvu školství, které si od toho slibuje snížení stále vysokého počtu odkladů povinné školní docházky.

Nelze však říct, že by novinku s nadšením vítali všichni pedagogové, školní psychologové a rodiče. Ředitelé základních škol, které Boleslavský deník oslovil, se shodují na tom, že posunutý zápis snad alespoň pomůže dozrát dětem, které se narodily v červenci a srpnu. Ty dosud získávaly odklad téměř automaticky.

„Pozitiva, případně negativa, pozdějšího zápisu zjistíme až na základně letošních zkušeností," domnívá se Kateřina Karnová, ředitelka Základní školy v Dolním Bousově. Podle ní záleží například na tom, kolik rodičů ještě před termínem zápisu navštíví pedagogicko- psychologickou poradnu (PPP), pakliže si nebudou jisti zralostí svého potomka. Pomoci mohou i učitelky ve školkách, které rodiče na možnou nezralost dítěte upozorní už nyní.

Odsunutý zápis vítá

Ředitelka 1. základní školy v Mnichově Hradišti Eva Hajzlerová ale pozdější termín zápisu vítá. „U dětí je znát každý měsíc. Dva měsíce k dobru jim pomohou zdokonalit se v řadě oblastí," myslí si. Doporučuje také, aby rodiče, kteří mají pochybnosti o zralosti prvňáčka, zašli do PPP už nyní, aby u zápisu měli k dispozici zprávu, zda je odklad vhodný, nebo ne.

Podle ředitelky 8. základní školy v Mladé Boleslavi Jitky Houštecké by mohl nastat problém ve chvíli, kdy rodiče budou žádat o odklad. „K tomu budou potřebovat vyjádření PPP a pediatra. Poradny už jsou nyní nadměrně zatíženy vyšetřeními v souvislosti s inkluzí, a tak může nastat situace, že nestihnou vyšetřit dítě před zápisem," naznačila. Věří také, že pozdější zápis sníží počet odkladů. Sama se v poslední době setkala s několika dětmi, pro něž ještě nebyla školní docházka vhodná, například kvůli sociální nevyzrálosti nebo problémům s udržením pozornosti. Do dubna ale mohou udělat pokrok.

"Co se týče zvyšujícího se počtu odkladů, zaznamenala jsem v poslední době nárůst dětí, které nebyly dostatečně zralé a školní docházka by jim činila problémy. S tím, že pro mnohé děti je nutná logopedická podpora, protože špatně mluví, se setkáváme již delší dobu. Mnohde je to způsobeno tolerancí rodičů, kteří výslovnosti svých dětí nevěnují takovou pozornost, někdy nedůsledným přístupem nácviku. To v případech, že navštěvují logopeda," dodala.

Také podle školní psycholožky Blanky Zemanové dítě v předškolním věku vyzrává každým dnem, i když samozřejmě každé svým tempem. "Předškolák tedy může v dubnu umět a zvládnout daleko více věcí, než by dokázal na počátku kalendářního roku. Otázku ale je, zda toto organizační opatření nedává vývoji jen teoretickou šanci se prokázat," uvažuje školní psycholožka.

Dosud sice děti přicházely k zápisům dříve, ale bylo běžnou praxí, že PPP klienty k posouzení školní zralosti objednávala stejně cíleně až ke konci března, v dubnu či v květnu. "V letošním roce budou zápisy až v dubnu, ale rodiče mají již k zápisu přinést podklady pro odložení školní docházky dítěte. Tudíž posouzení zralosti v poradně bude muset proběhnout naopak dříve. Obávám se, že se některým rodičům teprve u zápisu dostane doporučení, aby s dítětem poradnu navštívili. Tím pádem budou mít i méně času na to, aby na slabších stránkách potomka zapracovali," dodala Blanka Zemanová.

Další názory ředitelů mladoboleslavských základních škol:

Roman Král, ředitel 2. ZŠ Mladá Boleslav

Myslím, že je to logický krok, ale zda přinese zmiňovaný efekt, netuším. Lednové zápisy znamenaly příliš dlouho trvající nejistotu pro rodiny i školu, zda dítě nastoupí, či ne. Za čtyři měsíce do vyjádření poradny a za více než půl roku do eventuálního nástupu do školy se v tomto věku dítěte mohou stát velké věci. Vývojová dynamika je velmi individuální a je podle mne jen dobře, že se tento čas, čas od zápisu do září, zkrátí. Některé maminky to může uklidnit – půjdou k zápisu s dítětem o čtvrt roku vyspělejším. Jiné třeba ne. Na postoji rodičů se myslím podepisuje více vlivů – mění se dnešní rodina, škola, děti podstupují vyšší sociální zátěž, mají více podnětů, s tím roste tempo… Některé zahraniční výzkumy naznačují, že pro děti je velmi důležité, aby se takzvaně „dohrálo" a že časný nástup do školy nijak nezvyšuje jeho šance na úspěšný život. To vše se může podepisovat na postoji rodiny. Posun termínu snad přispěje ke snížení odkladů, ale nebude mít pravděpodobně vliv zásadní.

Ivana Pacovská, ředitelka Školy Na Celně

Nový termín zápisů do 1. ročníků, který je stanoven od 1. do 30. dubna má svá pozitiva i negativa. Posunutí termínu je jistě pozitivní pro děti, které jsou narozené například v červenci či srpnu. Mají více času na vyrovnání vývoje a mohou se dostavit k zápisu lépe připravené. Nemyslím si, že ale klesne ve velkém počet odkladů školní docházky. Dětem, které mají určité nedostatky (vady řeči, nevyrovnaný vývoj apod.) dva měsíce nepomohou.

Jako negativní vidím zkrácení času pro školská poradenská zařízení, která budou doporučovat odklady školní docházky, ale i pro základní školy, kde budou mít ředitelé méně času na klidnou přípravu nového školního roku.

Václav Kolman, ředitel 1. ZŠ Mladá Boleslav (škola se speciálními třídami pro žáky se speciálními poruchami učení)

Pro nás je velmi důležité vyjádření pedagogicko-psychologické poradny, respektive speciálního pedagogického centra, které nám musí vyšetřit děti, které přijímáme na základě vyšetření. Lhůty pro vyšetření jsou velmi dlouhé kvůli velkému přetlaku žádostí o vyšetření a naše škola se tudíž posune v rozhodování přijímání dětí až někam k nejzazšímu termínu srpen – září. Tento termín je pro rozhodnutí ředitele školy zda žáka přijme či ne, téměř neproveditelný. Přitom právě pro přijetí do naší první třídy je výsledek vyšetření rozhodující. Je třeba také zdůraznit, že správně by dítě mělo k našemu zápisu přijít už s vyšetřením, ale i když na tuto skutečnost upozorňujeme už léta, praxe je jiná. Většina rodičů řeší vyšetření až po zápisu dítěte. Takže závěrem lze v kostce konstatovat, že posunutí termínu zápisu je pro nás velmi nepříjemné a pro nás nevýhodné.