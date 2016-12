Pošta v Luštěnicích zavře v únoru. Co ale dál?

Luštěnice - Pobočka České pošty v Luštěnicích ani její dvě zaměstnankyně se zatím stěhovat nemusí. Zůstanou do konce února. Do té doby obec rozhodne, co dál.

Česká poštaFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Osud si s pobočkou České pošty v Luštěnicích v posledních dnech všelijak zahrává. Současný výsledek jednání je tak alespoň na čas příznivý. Do 24. února bude pobočka fungovat ve stávajících prostorách zámku, do 28. února se ale musí definitivně vystěhovat.

Přestože zatím nedošlo k černému scénáři, který předpovídal, že se kvůli výpovědi ze zámku její dveře zavřou ve stejný den jako starý rok, obec vyhráno ještě zdaleka nemá. Leda že by kývla na nabídku České pošty a stávající pobočku, ovšem na jiném místě, přeměnila na Poštu Partner. To ale rezolutně odmítají nejen místní lidé, ale především vedení obce.

Jelikož se ale ještě před Vánocemi nerýsovalo žádné řešení, do situace museli zasáhnout Luštěničtí. A to i přesto, že fungování pobočky má v první řadě zajistit Česká pošta.

Zámku až do února

„Oslovili jsme vedení zámku s tím, zda by bylo možné, aby nájem České poště prodloužili ještě o dva měsíce. I když už počítali, že se pustí do rekonstrukce té části, kde právě sídlí pobočka, vyšli nám vstříc. Majitelům zámku za to patří velký dík. Navíc souhlasila i Česká pošta," řekl místostarosta Luštěnic Roman Prchlík. Pro obec to znamená jediné čas. Získali tak padesát dnů na to, aby vyřešili, jakým způsobem bude dál fungovat pošta, kterou využívá 3500 lidí z Luštěnic, Němčic a Smilovic.

„Jsme v kontaktu s sposlancem Adolfem Beznoskou, který slíbil, že zprostředkuje kontakt s ministrem vnitra a senátor Jermář odeslal ministrovi vnitra dopis," dodal Prchlík.

Pošta versus Luštěnice - Tři scénáře

Co se týče Luštěnic a otázky České pošty, zřejmě by mohl nastat jeden ze tří scénářů. První variantou je, že se nepodaří najít žádného provozovatele a pobočka bude dočasně uzavřena. Poté by lidé museli dojíždět do Dobrovice. To ale obec považuje za nesmysl, protože tam chybí dopravní spojení. Může ale nastat i to, že se České poště podaří najít někoho, kdo bude ochotný Partnera provozovat. Pošta už dostala nabídku od nájemkyně hospody ve Voděradech. Tam ale lidé také nemají spojení. Stejná žena by měla zájem provozovat Partnera i v Luštěnicích v domě čp. 7, který obec nabízela i České poště pro pobočku.

„Obě varianty jsou pro nás neakceptovatelné. Jednak jsme velkou obcí, kde jeden člověk všechny služby pošty absolutně nemůže zvládat. Navíc, pokud se tu jednou otevře Partner, zavřeme si tím cestu k pobočce jako takové," dodal Prchlík. Poslední možností, která je ovšem asi nejméně pravděpodobná, je, že by v Luštěnicích zůstala plnohodnotná pobočka pošty. To ovšem ale jen za předpokladu, že by Česká pošta přijala dům čp. 7, nebo že by obec postavila extra objekt jen pro poštu tak, jak už byl před několika lety navržený.