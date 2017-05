Počet sebevražd stoupá. Nejčastěji volí lidé smrt pod koly vlaku

Boleslavsko - Jaro je podle statistik obdobím, kdy lidé páchají sebevraždy nejčastěji. Příčinami jsou většinou rodinné a finanční problémy nebo deprese. Právě ty mohou lidi dovést až na kraj propasti. První příznaky přitom nemusí být pro jejich okolí jasně patrné. V poslední době je jednoznačně nejhojnějším způsobem dobrovolného odchodu ze života smrt na kolejích.

Práce nad hlavu teď mají především psychologové a psychiatři. Patří mezi ně i Renata Nekolová, zakladatelky Linky důvěry SOS v Mladé Boleslavi, která potvrzuje, že je právě jaro, co se týče sebevražd, nejnebezpečnějším obdobím. Hned v závěsu je pak podzim. „V psychiatrii je to všeobecně známý fakt. Zvyšuje se počet hospitalizovaných pacientů a u lidí s depresemi často dochází ke zhoršení stavu," upozorňuje Nekolová a dodává, že k sebevraždám se uchylují především lidé s depresivním onemocněním, kteří se neléčí. V životě pak může dojít k impulsu, který člověka donutí k tomu nejhoršímu, a to pokusu o sebevraždu.

Podle Nekolové je ve Středočeském kraji nejrizikovějším místem právě Mladá Boleslav. „Je tím známá dlouhodobě a každý rok se to potvrzuje. Důvod stále neznáme, ale svůj podíl na tom má i velmi hektický život, který ve městě panuje. Spojeno to může být i s celkem vysokými nároky na výkon, což je v Mladé Boleslavi ještě více umocněno," vysvětluje Nekolová.

Vlnu sebevražd však zaznamenali policisté v posledních týdnech i na Mělnicku a Nymbursku. Na život si tam sáhli školáci i senioři.

Nejtragičtější situace se na jaře odehrávají na železniční trati u Mlékojed na Mělnicku, která má za poslední dva měsíce už pět obětí.

Prvním případem, který nastartoval záhadné události na tomto místě, byla na začátku dubna sebevražda dvou šestnáctiletých dívek. Svědkové nehody tvrdí, že seděly na kolejích a čekaly na přijíždějící vlak. Objaly se a potom ruku v ruce vykročily vstříc řítícímu se železnému kolosu. Co je k takovému činu vedlo, zatím není zcela jasné. Policie o vyšetřování mlčí vzhledem k tomu, že dívky byly nezletilé. Stejné místo se stalo záhy dějištěm dalších tragédií.

O měsíc později zabil vlak jen o necelý kilometr dále muže. V polovině minulého týdne tam na kolejích zemřela devatenáctiletá žena. Opět ji vlak srazil mimo železniční přejezd. Jen pár metrů od místa, kde spáchaly sebevraždu dvě nezletilé studentky. Podle náhodného svědka události se zase opakoval stejný scénář. Mladá žena prý na přijíždějící vlak na kolejích čekala. Zvolila dokonce stejnou vzdálenost od železničního přejezdu jako dvě dívky, jen vyrazila po trati na opačnou stranu směrem k Neratovicím.

Před dvěma dny trať mezi Neratovicemi a Tišicemi opět potvrdila své prokletí. Brzy ráno tam vlak smetl z kolejí třiadvacetiletého muže. Podle mělnické policejní mluvčí Markéty Johnové byl na místě mrtvý.

Koleje si jako místo svého konce života vybrala i dvaasedmdesátiletá seniorka ze Všechlap u Nymburka. Minulý pátek po deváté hodině ráno zůstala stát v kolejišti před přijíždějícím motorovým vlakem, který mířil z Nymburka do Městce Králové. Tragédie se stala asi tři sta metrů od železničního přejezdu ve Všechlapech.

Žena byla místní a bydlela s manželem v domku nedaleko kolejí. „K jejímu muži jsme přivolali krizového interventa," konstatoval policejní rada Marek Šmíd, který dohlížel na vyšetřování nehody přímo na místě.

Podle svědků měla žena u kolejí ulehnout a nereagovala na zvukové signály z motorového vlaku. „Pravděpodobně šlo o sebevraždu," potvrdil Šmíd.