Parkovací systém rozdělí Boleslav. Už v létě!

Mladá Boleslav – Doprava v klidu, tak zní název projektu, na němž v Mladé Boleslavi pracují odborníci už mnoho let. Aktuálně je systém, který má řešit problémy s parkováním, těsně před spuštěním.

Parkování Boleslav - ilustrační fotoFoto: Deník / Ladislav Mareš

Parkování je v Mladé Boleslavi jedním z největších problémů, s nimiž se automobily zahlcené město potýká.



Rozdělení města na zóny, parkovací karty, parkovací automaty a moderní systém kontroly by měl situaci alespoň trochu vylepšit.



„Po deseti letech práce na nejrůznějších variantách se nyní nacházíme těsně před dokončením a realizací. Čerpali jsme inspiraci z ostatních měst, kde už nějakým způsobem regulované parkování mají, a snažili se přizpůsobit to našim podmínkám. Parkování je živý organismus, mění se a vyvíjí," vysvětluje šéf boleslavského odboru dopravy Josef Macoun.



Ve městě tak vznikne několik zón s různými parkovacími režimy podle toho, jak je která lokalita vytížená a pro parkující řidiče atraktivní.



„Principem je ochránit především rezidenty, tedy obyvatele Mladé Boleslavi, a potom podnikatele, kteří na území města mají sídla firem a provozovny. Slibujeme si od toho, že z ulic zmizí třeba auta agenturních pracovníků, kteří tu vůz odstaví často na řadu týdnů," uvedl náměstek primátora Jiří Bouška.



Podle něj je reálné, že nový parkovací systém bude v Mladé Boleslavi zaveden o letních prázdninách, tedy v polovině letošního roku.



Aby člověk získal parkovací kartu (uvažuje se i o tom, že by na rodinu mohly být karty dvě), musí splňovat dvě podmínky: být obyvatelem města nebo zde mít přechodný pobyt – nikoliv však na ubytovně – a zároveň mít právní vztah k vozidlu, na které bude parkovací karta vydaná.



Ředitel Městských parkovacích domů Mladá Boleslav Jan Nejman vysvětlil, že kromě uvolnění ulic a ochrany rezidentů si od nového systému slibují také konec takzvané parkovací turistiky, kdy je podle odborníků řidič při hledání volného místa v největším stresu. Největším problémem jsou samozřejmě zaměstnanci Škodovky, kteří do města dojíždějí a z nějakých důvodů nevyužívají parkoviště automobilky.

ZÓNY

Co to bude znamenat v praxi? Ve městě vznikne několik typů zón. První je dělená, kde jsou vyhrazená místa pro abonenty a rezidenty (tedy obyvatele a podnikatele) a jiná místa pro návštěvníky, kteří za parkování zaplatí.



„Tento systém už několik let funguje v centru a historickém jádru města, a měnit se tu nebude, alespoň prozatím," podotkl Jan Nejman.



V některých čtvrtích vzniknou takzvané rezidentní zóny, a parkovat zde budou pouze lidé s platnými kartami, tedy obyvatelé lokality.



V plánu jsou ale i smíšené zóny, na nichž stejná místa mohou využívat návštěvníci, abonenti i rezidenti, platí tu tedy jak karty, tak parkovací lístky.

Na většině území budou parkovací automaty v provozu pouze přes den od pondělí do pátku, případně v sobotu dopoledne.



„Celý systém bude variabilní a určitě se bude vyvíjet, není to žádné dogma," upozornil Jan Nejman.

Samozřejmě to s sebou nese i nutnost vybudovat další parkovací místa, která by mohli využívat především návštěvníci.

V Boleslavi v tuto chvíli plánují postavit tři nové parkovací domy, na místě bývalého Dallasu, u fotbalového stadionu a na náměstí Republiky, kde by měl být parkovací dům pod zemí a jeho vznik je spojen s revitalizací plochy v horní části náměstí.



Další parkovací dům plánuje Klaudiánova nemocnice, Škodovka jeden otevřela minulý týden.

CHYTRÉ MĚSTO

Zajímavý je i plán na kontrolu parkování. Vzhledem k rozlehlosti by nebylo v silách městské policie obsáhnout celé město.



Kontrola bude založena na monitorování registračních značek aut. „Informace o jednotlivých espézetkách se budou sbíhat u operátora, platit to bude i pro návštěvníky," vysvětlil ředitel Parkovacích domů. Vše včetně prodlužování parkování či povolení k němu se bude odehrávat elektronicky.



„Předpokládáme, že budeme využívat monitorovací vůz s kamerami, který bude jezdit ulicemi města a snímat espézetky. Vůz monitoruje i dopravní značení a další věci," upřesnil.

To je přesně v duchu filozofie smart cities, tedy chytré město, kde je možné prostřednictvím různých aplikací nejen koupit parkovací lístek, ale třeba najít i volné místo. "Ty možnosti jsou dnes skutečně obrovské a stále se to vyvíjí," vysvětluje náměstek Bouška.



Momentálně vše pokročilo natolik, že město vypsalo výběrové řízení na dodavatele parkovacích automatů. „Bohužel ho musíme opakovat, přihlásila se jen jedna firma, a ta navíc naše podmínky ani nesplnila," dodal Jiří Bouška.