Parkovací lístek? I za korunu

Mladá Boleslav - Peníze z parkovacích automatů se v Boleslavi vrací především přímo do parkovišť, tedy do jejich vylepšení

Parkování Boleslav - ilustrační fotoFoto: Deník / Ladislav Mareš

Najít místo k parkování v centrech větších měst nebývá snadné. A pokud se to řidičům podaří, aniž by museli běžet k parkovacímu automatu, pak už jde téměř o zázrak.

Nejméně řidiči zaplatí, když se ke svým autům stihnou vrátit do uplynutí první půlhodiny.

Třicetiminutový limit je nejvýhodnější v Mělníku, kde v zóně označené písmenem C nestojí ani korunu. V Mladé Boleslavi pak za půl hodiny parkování chtějí pětikorunu, stejně jako v Nymburce. Pětikoruna tam dokonce v některých ulicích stačí i na celou hodinu.

Poměrně levné parkování nabízí Mladá Boleslav, kde se taxy za posledních dvanáct let nezměnily.

Řidiči tam najdou dvě zóny placeného stání. V krátkodobém v historickém centru a kolem Klaudiánovy nemocnice se za patnáct minut stání platí koruna, za půl hodiny pět korun a za hodinu deset korun, každá další hodina je za dvacetikorunu. Místa pro dlouhodobé parkování na kraji města jsou za pětikorunu za hodinu, a pokud tam řidiči nechají své auto celý den, mají to jen za deset korun.

„Poslední variantou je parkovací dům v podzemí Staroměstského náměstí, kde je půlhodina zdarma a každá další hodina za deset korun. Za desetikorunu tam mohou lidé nechat auto celou noc," říká Jan Nejman, ředitel společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav, která loni za parkování vybrala asi dva a tři čtvrtě milionu korun. „Zisk se vrací zpátky do parkování, především z toho splácíme parkovací dům Jaselská," dodává.

Mezi města, kde se v centru nedá téměř zaparkovat jinde než na placených stáních, patří především Mělník, který má parkovací plochy rozdělené do tří zón.

Zkušenosti s tím má i řidič Jakub Čtverák, který do města nad soutokem Labe s Vltavou jezdí služebně několikrát týdně.

„Ještě před pár lety bylo možné zaparkovat v postranních ulicích zadarmo, ale teď už jsou všude automaty. Tam, kde se náhodou neplatí, je zase pořád plno. Navíc je docela drahé, když mám zařizování ve městě na delší dobu," stěžuje si šofér.

Nejdražší z mělnických zón je B, do které patří zejména náměstí Míru. Za první půlhodinu tam řidiči zaplatí deset korun, za druhou dvacetikorunu a za každou další zahájenou hodinu dvakrát tolik.

O něco levnější je parkování v zóně A, kam patří parkoviště na náměstí Karla IV. nebo u okresního soudu. Nejlevněji vyjde zóna C, do které spadá širší centrum města.

První půlhodina je tam zadarmo, druhá za deset korun a každá další hodina za dvacetikorunu.

Podle ředitele městské policie Ladislava Hošmánka Mělník v loňském roce za parkování vybral skoro čtyři miliony korun, které mířily do městského rozpočtu.

Lázeňské město Poděbrady je rozdělené do tarifních pásem ve čtyřech barevných zónách. Modrá ve středu města je vyhrazena pouze rezidentnímu a abonentnímu stání s parkovacími kartami. Návštěvníci, kteří chtějí v centru Poděbrad zaparkovat, tak vyhledávají oranžovou, zelenou nebo žlutou zónu s tarify od pěti do deseti korun za hodinu.

„Rozumné ceny se nám daří udržet zejména díky tomu, že jsme provoz parkovišť nedali soukromé firmě. Vybrané peníze vracíme do obnovy místních silnic a chodníků," vysvětluje poděbradský starosta Ladislav Langr. Loni parkování přineslo do městského rozpočtu asi tři a čtvrt milionu korun.

S parkovacími automaty musí řidiči počítat i v Kralupech nad Vltavou, kde jsou placená stání v ulicích Žižkova a Jiráskova, na Palackého náměstí a na parkovišti v Nerudově ulici. Za první půlhodinu chce město pětikorunu, za druhou deset korun a za každou další započatou hodinu patnáct korun.

V Neratovicích se za parkování platí pouze na náměstí Republiky, kde stojí hodina deset korun. Město na svém jediném parkovišti vybralo loni přes tři sta tisíc korun. „Z této částky je částečně hrazen provoz parkovacího automatu," říká mluvčí radnice Jiřina Kovářová.

Nejlepší situaci z pohledu motoristů mají v Milovicích, kde žádné zpoplatněné parkoviště není. Do budoucna by se to ale mělo změnit. Potvrzuje to Karel Pánek, vedoucí oddělení správy majetku města a investic. „Jelikož tento stav není úplně vyhovující, bude se tím zabývat výbor zřízený zastupitelstvem," připomíná úředník.