Parkovací dům pomohl, ulice v okolí jsou volnější

Mladá Boleslav - Už druhý týden platí nový dopravní režim ve čtvrti mezi Dukelskou, Jičínskou, Štefánikovou a Laurinovou ulici. Jak se osvědčil?

Nový dopravní režim. Janáčkova ulice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Šárka Charousková

Když první lednovou středu otevřela Škoda Auto nový parkovací dům u 6. brány, přistoupil boleslavský dopravní odbor ke zjednosměrnění a změně režimu v celkem jedenácti ulicích v jeho okolí.



Jaká je v lokalitě situace dnes a jak si na nový režim zvykli zdejší obyvatelé? Celá věc má dva aspekty, nicméně všichni se shodli na tom, že parkovací dům se osvědčil. Už ne ve všech ulicích jsou však nadšeni dopravním značením a změnou režimu.



Oddychli si zejména lidé ve Štefánikově ulici. „Je neuvěřitelné, že přijedu z práce a zaparkuju, to jsme skutečně neznali," pochvaluje si Petr Bárta, který bydlí blízko křižovatky s Dukelskou ulicí.



Jeho názor sdílí i Iveta Hradcová: „Od otevření parkovacího domu všichni obyvatelé, kteří mají trvalé bydliště v přilehlých ulicích, bez problémů zaparkují v jakoukoliv hodinu a den," tvrdí.



Naopak obyvatelé Janáčkovy ulice spokojeni nejsou, jeden z místních se dokonce rozhodl řešit situaci peticí, s níž obešel své sousedy. A většina z nich podepsala.



Nový systém je totiž nutí mnohem více než dříve využívat Jičínskou ulici, které je v době dopravních špiček absolutně ucpaná, a při cestě do centra naopak projet celou obytnou čtvrť: „Je přece nesmysl, abychom to tu celé objížděli, nebo případně do jednosměrky couvali. Tahle ulice je navíc tak krátká a prakticky ukončená, je to takový výběžek. Doufám, že nám na radnici vyhoví. Věřím, že tak, jak je systém nastaven, si tudy řidiči z nového parkovacího domu cestu krátit nebudou," uvedl.



Už při zavedení změn ujistila tisková mluvčí města Hana Kopalová, že se bude nový systém vyhodnocovat a úpravy nejsou vyloučené. Možná se tedy místní dočkají.