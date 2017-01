Parkovací dům nabízí přes tisíc nových míst

Mladá Boleslav - Ve středu ráno byl slavnostně uveden do provozu nový parkovací dům nedaleko plynáren u 6. brány Škoda Auto

Nový parkovací dům v Mladé Boleslavi u 6. brányFoto: Škoda Auto

Zhruba půl roku trvala stavba parkovacího domu, který postavila Škoda Auto pro své zaměstnance.



Pětipatrový objekt vyrostl na místě bývalého parkoviště, na němž mohlo stát zhruba čtyř sta aut. Jeho kapacita je téměř trojnásobná, zaparkovat by tu mělo 1150 automobilů.



Podmínkou pro jeho vznik bylo vybudování Severovýchodní tangenty, na niž je možné z parkovacího domu od včerejška vyjet.



Zaměstnanci automobilky se tedy do parkovacího domu dostanou jednak z tangenty (v obou směrech) a jednak – stejně jako na bývalé parkoviště – ze Štefánikovy ulice. Tady došlo ze stejného důvodu k výrazným změnám křižovatky Dukelské a Štefánikovy, ovšem další úpravy této křižovatky by měly následovat v letošním roce.



V souvislosti se vznikem parkovacího domu, který je v režii Škodovky, plánovalo město vytěsnit těžká nákladní auta z Dukelské ulice a vytvořit odtud nájezd rovněž přímo na tangentu.



Výjezd by měl být někde na úrovni stávajícího kovošrotu, případně zahrádkářské oblasti.



To ale zatím zůstalo ve stádiu slibů, stejně jako přechod přes Severovýchodní tangentu poblíž železničních kolejí, kudy si chodci krátí cestu nebezpečným přebíháním silnice, u níž se dá nyní navíc očekávat zvýšená frekvence aut.



Dukelská ulice, kde mimochodem sídlí 5. základní škola, a 6. základní škola jen nedaleko v Jilemnického, se naopak může těšit na ještě větší počet aut, i když osobních. Došlo totiž k velmi razantní změně v dopravě v celé lokalitě.



Obytná čtvrť se tak včera změnila v síť jednosměrek, která se dotkne jedenácti ulic, a ohraničená je ulicemi Jičínská, Dukelská, Laurinova a Jilemnického (ano, té, kde sídlí druhá ze základních škol).



„Všechna tato opatření včetně nového parkovacího domu pro zaměstnance automobilky mají za cíl ulehčit okolním obytným zónám od přemíry parkujících cizích vozů i snížit zde dopravní zátěž," uvedla tisková mluvčí města Hana Kopalová.



„V praxi to znamená, že například Štefánikovou ulicí ve směru od parkovacího domu neprojedete přímo na Jičínskou jako dosud. Zabrání to tomu, aby stovky aut vyjíždějících, z parkovacího domu, jely nejkratší možnou trasou na Jičínskou ulici a neúměrně tak zvýšily dopravní zátěž v celé lokalitě, dodala."

Zatím je v celé lokalitě poměrně chaos, dopravní značky tu už sice byly nainstalovány v polovině prosince, nicméně byly zakryté igelitem. Z některých však igelit spadl už po pár dnech, takže řidiči neznalí situace bezradně bloudili, protože navigace je posílala „jednosměrnou" ulicí.



V Janáčkově ulici pak původní nové značky, které ulici zjednosměrňovaly směrem k Jičínské, zmizely, protože se ukázalo, že bude vhodnější udělat průjezd opačně.

Nicméně po určitou dobu zde nebyla značka žádná, ani s předností v jízdě či hlavní silnicí, tudíž pokud by se řidiči logicky řídili pravidlem o přednosti zprava, na frekventované Jičínské by měli teoretickou přednost před automobily, přijíždějícími z centra.

„Systém se bude po spuštění monitorovat a případně dále vylepšovat a přizpůsobovat," ujišťuje mluvčí Hana Kopalová.



Kromě toho byla také v celé lokalitě snížena rychlost na třicet kilometrů v hodině a platí zde přednost zprava.