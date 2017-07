Ošetřovatelka podezřelá ze smrti pacientky zůstává ve vazbě

Mladá Boleslav – Jedenadvacetiletá ošetřovatelka podezřelá z toho, že usmrtila pacientku vpíchnutím vzduchu do žíly, zůstává ve vazbě. Policie očekává posun v případu v září.

Ilustrační foto. Klaudiánova nemocniceFoto: Jan Maršíček

Skon osmaosmdesátileté pacientky chirurgického oddělení Klaudiánovy nemocnice vyšetřují již od března kriminalisté. Mladá ošetřovatelka z Kosmonos je podezřelá z toho, že měla ženě vpíchnout vzduch, a tím způsobit její smrt. Případ celou nemocnicí otřásl.

Policie potvrzuje, že podezřelá je stále ve vyšetřovací vazbě, v níž může teoreticky setrvat i několik let. V případu se ovšem již brzy očekává posun.

„Čekáme na odborná vyjádření a znalecké posudky, které bychom měli mít k dispozici na začátku září,“ informoval v úterý o vývoji v případu Boleslavský deník středočeský policejní mluvčí Jakub Vinčálek. To, zda právě vzduchová bublina byla příčinou úmrtí seniorky, však policie dosud nepotvrdila.

Vzduchová bublina injektovaná do krevního řečiště může podle lékařů poté, co se dostane do srdce, způsobit srdeční arytmii, která může zejména v případě starších lidí zásadně ohrozit jejich život.

Češi mají v živé paměti dva případy, kdy měl vraždit člen zdravotnického personálu. K tomu prvnímu došlo před jedenácti lety, kdy „heparinový vrah“ Petr Zelenka usmrtil deset lidí v havlíčkobrodské nemocnici, druhý případ je spojený s nyní již bývalou zdravotní sestrou z Rumburku, která měla vraždit draslíkem. Ta byla nakonec soudem očištěna.

Ke kterému případu bude mít ten boleslavský blíž, ukáží příští měsíce.