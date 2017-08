Obyvatelé Mnichova Hradiště bojují s hlukem z Kofoly

Mnichovo Hradiště /FOTOGALERIE/ – Už pět let si lidé z okolí firmy Kofola stěžují na to, že noční provoz překračuje hlukové limity. Místní se nemohou vyspat a řada z nich navíc trpí dalšími zdravotními problémy. Kromě toho, nadměrný hluk způsobují i kamiony zajíždějící do firmy, které navíc ničí Černou silnici.

Místním už ale došla trpělivost a chystají žalobu. „Skupinka z nás má připravenou žalobu kvůli poškozování zdraví. Někteří mají problémy se sluchem, jiní trpí nespavostí a depresemi. Já se dokonce musel z ložnice přestěhovat do obývacího pokoje, abych se alespoň trochu vyspal,“ popisuje situaci Vladimír Mikeš s tím, že po poslední schůzce s vedením společnosti podání žaloby pravděpodobně odloží. Ta se uskutečnila v úterý a Kofola zde obyvatele seznámila s kroky, které povedou k definitivnímu řešení problémů s nadměrným hlukem.



Kofola musí postupovat rychle, jelikož jí jinak reálně hrozí, že bude muset pozastavit noční provoz dvou chladících zařízení. „Hygiena vydala nařízení pozastavení výkonu dvou chladících zařízení v noční době, kdy jsou výrazně překročeny limity hluku. Proti tomuto zákazu se ale vedení odvolalo a momentálně tak probíhá přezkumné řízení,“ upřesnila vedoucí mladoboleslavského oddělení hygieny obecné a komunální Eva Jouklová.

Ředitel mnichovohradišťského závodu Karel Teichmann na úterní schůzce sdělil občanům i to, že společnost chce do konce tohoto týdne podat na hygienickou stanici žádost o časově omezené povolení na nadměrné užívání hluku, což by přezkumné řízení zastavilo. „Pokud předložená žádost bude obsahovat náležitosti dané zákonem, bude společnosti povolení vydáno,“ objasnila Jouklová.



A právě to, co se bude dít nyní a kdy bude sjednána definitivní náprava, bylo oznámeno i místním na úterní schůzce. „Díky měření hluku v posledních měsících se nám podařilo zjistit dominantní zdroje hluku, což jsou dvě chladící věže a trafostanice. Věže budou přesunuty do zadní části objektu, která je odvrácená od obytné zástavby v Nezvalově ulici,“ sdělil Teichmann a dodal, že u trafostanice budou vybudována speciální akustická vrata. Vzhledem k tomu, že se jedná o celkem náročné stavební úpravy, místní musí ještě do dubna zatnout zuby. „Do konce tohoto roku bychom rádi měli připravenou veškerou projektovou dokumentaci, získaná veškerá povolení a vše připraveno tak, abychom v únoru mohli přemístit první věž. Jakmile bude uvedena do provozu, přestěhujeme i druhou,“ upřesnil Teichmann s tím, že nelze přesunou obě věže najednou, a to proto, že by to znamenalo zcela zastavit výrobu. „Jsme si vědomi toho, že se záležitost táhne dlouhé roky a že už dotčeným dochází trpělivost, nicméně bychom chtěli poprosit o trpělivost,“ dodal Teichmann.





Obyvatelé dotčené bytové zóny, ale slibům dvakrát nevěří a upozorňují i na to, že hluk nezpůsobují jen stroje, ale také kamiony mířící do Kofoly a dokonce i samotní zaměstnanci. Irena Pešáková bydlí v domě hned naproti výrobního závodu a ze situace je už vyčerpaná. „Je to opakovaný problém. Občas mám u sebe i malé děti, ani ty nemohou spát. Vzbudí je to a pak třeba pláčou celou noc,“ posteskla si žena, která dům koupila před deseti lety. „Zpočátku byl klid, situace se zhoršila až v posledních letech,“ konstatuje a obyvatelka dalšího domu v Nezvalově ulici její slova jen potvrzuje. „Je to už opravdu nesnesitelné. Nevěřím, že tu dojde ke zklidnění noční dopravy, kdy tu řidiči troubí a mnohdy slyšíte i pískot gum, když se rozjíždí do kopce,“ říká a dodává, že posledních pár dní to byla úplná katastrofa.

I v tomto případě slibuje společnost nápravu. „Už jsme spustili zkušební provoz tak zvané truck areny, kde budou kamiony čekat na odbavení. To znamená, že na Černé silnici budou parkovat maximálně tři a do firmy budou najíždět postupně. V budoucnu bychom také rádi vybudovali nájezd z druhé strany, tedy z hlavní silnice, takže by náklaďáky přes Černou silnici nejezdily vůbec. Ale to je bohužel na dlouhou dobu, jelikož pozemky vlastní pozemkový úřad a zatím jsme se nebyli schopni dohodnout na podmínkách odkupu,“ vysvětluje Karel Teichmann.



Starosta města Ondřej Lochman jeho slova potvrzuje. „Ano, ta jednání jsou velmi komplikovaná, ale pokud budeme moci jakkoliv Kofole pomoci, uděláme to. I město si přeje, aby se situace uklidnila. Doufám, že řešení, které vedení navrhlo, bude definitivní. Zároveň jsme se s Kofolou dohodli, že na Černou silnici budou od září umístěny značky zákazu zastavení,“ upřesnil starosta.

Irena Pešánová

Problémy s hlukem se v Kofole stále opakují, kvůli čemuž se pořádně ani nevyspíme. Nejhorší je, že ho nezpůsobují jen stroje, ale i kamiony nebo samotní zaměstnanci společnosti, a to hlavně ti, kteří se o půl šesté ráno dostaví na ranní směnu, pustí si rádio a venku si zapálí cigaretu, u čehož se velmi hlasitě baví. No a ve tři ráno vás pro změnu obtěžují houkající kamiony.



Vladimír Mikeš

Situace je stejná už pět let. Máme toho plné zuby. Jsem ale rád, že se věci konečně pohnuly, i když jsem tak trochu skeptický. Já dokonce někdy spím v obývacím pokoji, jelikož v ložnici je to kvůli hluku z firmy téměř nemožné. Už jsme s pár lidmi dokonce připravili žalobu kvůli poškození zdraví. Tu teď ale pravděpodobně odložíme a počkáme, jak se situace vyvine.



Aleš Jirásek

Hluk v noci překračuje až o pět set procent povolené limity, je to vážně neúnosné. Vítáme ale nápad na přestěhování chladících věží, zároveň se ale obáváme, že tímto nebude problém zcela vyřešen, a to z důvodu, že velkou část hluku způsobují kamiony zajíždějící do firmy. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby sem měly úplný zákaz vjezdu, a to v nočních hodinách mezi 22 a 6 hodinou ranní. Když už ne v týdnu, tak alespoň o víkendu. Přes léto je situace vůbec špatná, když spíte při otevřených oknech. Ložnici nemůžete mít na straně závodu, jelikož to se pak vůbec nevyspíte.