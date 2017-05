OBRAZEM: Zaběhali si a podpořili Elišku a Oldíka

Mladá Boleslav - Pátá základní škola Mladá Boleslav se letos už podruhé zapojila do charitativní akce Run and Help aneb Běhání, které pomáhá. Zaběhat si a přispět libovolnou částkou mohla kromě žáků také veřejnost.

PÁTÁ ZÁKLADNÍ škola Mladá Boleslav se letos už podruhé zapojila do charitativní akce Run and Help aneb běhání, které pomáhá.Foto: Deník / Franzkiová Pavla

Vybrané peníze tentokrát poputují třináctiletým dvojčatům Elišce a Oldíkovi z Krchleb, kteří se narodili s dětskou mozkovou obrnou. Peníze jim pomohou s pořízením elektromotorů k jejich vozíčkům, což jim značně usnadní pohyb a pomůže k co největší samostatnosti. Při této příležitosti bylo odpoledne rovněž slavnostně otevřeno nové školní hřiště za skoro sedm milionů korun. Vloni se akce zúčastnilo 572 běžců, uběhlo se 1022 kilometrů. Pro Verunku se vybrala částka 160 186 korun. ČTĚTE TAKÉ: KRÁTCE: Škoda Karoq se představuje

Autor: Pavla Franzkiová