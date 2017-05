OBRAZEM: Stovky lidí navštívily zdroj pitné vody

Boleslavsko - Možnost podívat se do čističky odpadních vod na Podlázkách a do úpravny vody na Rečkově využily v sobotu stovky lidí. A jelikož bylo jako dopravní prostředek k přejezdům mezi oběma zastávkami doporučeno jízdní kolo, chvílemi to na trase mezi oběma provozy vypadalo jako při Závodu míru.

Možnost podívat se do čističky odpadních vod na Podlázkách a do úpravny vody na Rečkově využily v sobotu stovky lidí.Foto: Martin Ledvina

Návštěvníci se díky odbornému výkladu dozvěděli řadu zajímavostí, například to, že voda v mladoboleslavském skupinovém vodovodu patří k té nejkvalitnější v celém Česku nebo že na čistírně odpadních vod představují problém číslo jedna vlhčené ubrousky spláchnuté do odpadu, protože se nerozkládají a zanášejí zařízení. ČTĚTE TAKÉ: Boleslavská voda je díky své kvalitě český unikát

Autor: Redakce