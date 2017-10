OBRAZEM: Leteckou poštu přepravil historický větroň

Mladá Boleslav – Pátek 29. září 2017 se stal pro mladoboleslavské letiště významným dnem, který se bez pochyby zapíše do jeho historie. Na dráze letiště v Mladé Boleslavi přistál krátce před jedenáctou hodinou historický větroň EL-2M-LS tzv. Šedý vlk, kterého pilotoval jeho stavitel Jiří Leník a jako druhý pilot s ním přiletěl Karel Elsnic.

Šedý vlk však do Mladé Boleslavi nezavítal jen tak. Historický kluzák dovezl z Rané důležitou poštovní zásilku, která byla na mladoboleslavské poště orazítkována a její část následně odvezena zpátky do Rané. „Trvalo jedenáct let, než jsem stavbu nového kluzáku EL-2M-LS dokončil. Dá se říct, že jsem si splnil sen,“ řekl Jiří Leník.