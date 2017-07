OBRAZEM: Dělníky nezastavil ani déšť. Úprava Dukelské pokračuje

Mladá Boleslav - I přes nepříznivé počasí pokračuje úprava Dukelské ulice. Křižovatka Dukelské a Štefánikovy je tak zcela uzavřena, a to do konce tohoto týdne. Na prvním úseku nyní dokončuje práce firma Vodovody a kanalizace. Po skončení této etapy by s opravami rádo pokračovalo město, které především zrekonstruuje křižovatku obou zmíněných ulic, ale do pořádku dá také chodníky a zeleň.

Autor: Pavla Franzkiová