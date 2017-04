O cyklopůjčovny Českých drah je stále větší zájem

Cyklopůjčovny Českých drah jsou po zimní přestávce opět otevřené. Ve vybraných stanicích nabízejí k půjčení krosová a horská kola, někde dokonce i elektrokola a koloběžky.

Největší zájem o službu je v Polabí. Proto si také zájemci nově vypůjčí kola i na nádraží v Mělníku. Další možnost mají také v Neratovicích, Nymburce a Poděbradech.

Podle Petra Pošty z tiskového oddělení Českých drah zájem o službu stále roste: „V Praze a okolí loni využilo tuto službu přes patnáct set zákazníků, což je zhruba o šest set více než v roce předchozím."

Půjčovny v Polabí jsou v provozu od 1. dubna do 31. října. Včetně nových půjčoven letos bude ve všech pražských a středočeských půjčovnách k dispozici celkem 90 kol. V sedmi stanicích od Mělníka až po Kutnou Horu je rozmístěno celkem 44 krosových kol, přímo v Mělníku také dvě horská kola. „K dispozici jsou navíc dětská kola, například v Lysé nad Labem," slibuje Petr Pošta. Elektrokola ale nejsou v nabídce na Mělnicku, Nymbursku ani Boleslavsku.

Půjčená kola lze zdarma přepravit po řadě tratí, výhodou je také možnost je bezplatně uschovat, například v Mělníku. „Bicykly z vybraných půjčoven v Polabí je navíc možné vrátit v některé z půjčoven v okolí, například kola z hlavního nádraží v Nymburce lze vrátit i ve stanicích v Kolíně, Lysé nebo Poděbradech," vysvětluje mluvčí Českých drah. Díky tomu si mohou cykloturisté plánovat výlety bez nutnosti vracet se do výchozí stanice.

Mezi tratě, kde se půjčená kola bezplatně přepravují, patří Poříčany Nymburk, Praha Loukov u Mnichova Hradiště, Mělník Mšeno, Lysá nad Labem Mělník, Lysá nad Labem Milovice.

Přímo v Nymburce mají cestující možnost půjčit si osm trekových kol. „Lidé o tuto službu mají zájem, většinou máme pořadníky," říká místní pracovnice Českých drah. Kola jsou doplněna základní výbavou, k níž patří i náhradní duše, aby si cyklisté mohli cestou v případě píchnutí kolo sami opravit.

„Využili jsme tuto službu už několikrát. Máme rádi Polabí, protože u nás kolem Turnova jsou už docela kopečky. A nechtělo se nám kola tahat na střeše auta. Přijeli jsme vlakem do Nymburka, půjčili si kola, projeli se nejdříve do Lysé, potom do Poděbrad. Byl to krásný výlet," pochvaluje si Jana Loudová z Turnova.

„Při zapůjčení kola je nezbytné podepsat smlouvu, předložit dva osobní doklady, občanský, řidičský průkaz nebo například In Kartu Český drah, zaplatit půjčovné a složit vratnou kauci," připomíná Pošta.

Službu využívá ročně několik set cyklistů. V prvním roce fungování půjčovny si v Nymburce bicykl půjčilo 123 lidí, v Poděbradech dokonce 247. „Tradičně největší zájem o cestování s jízdními koly je o prázdninách, kdy měsíčně přepravujeme přes 150 tisíc cyklistů. Další silné měsíce jsou červen a září. Desítky až stovky cyklistů, podle počasí, přepravíme ale i v zimě," uvedl Jiří Ješeta, ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah.

Přestože je na Mladoboleslavsku jízda na kolech rozšířená a cyklostezky se stále rozšiřují, cyklopůjčovny na nádražích tam lidé hledají marně. „Na Mladoboleslavsku bohužel nejsou k provozování půjčoven příliš vhodné podmínky, proto tam o zřízení pobočky neuvažujeme," vysvětlil Petr Pošta.