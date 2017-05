O část snůšky včelaři přišli, med ale bude

Boleslavsko – Včelaři jsou stejně jako zemědělci odkázáni na rozmary počasí. To s nimi a jejich včelami letos sehrálo pěkně divokou hru. Po velmi teplých dnech na začátku jara nastalo prudké ochlazení, včely přišly o část snůšky z ovocných stromů a některé méně zakrmené se rozplodovaly a následně umíraly hlady.

Roman Šoltys, který má stanoviště svých úlů v Řehnicích, Kolomutech a v Bakově nad Jizerou na Boleslavsku, přišel o šedesát procent včelstev. „Většinu úhynů měly na svědomí nemoci, ale na jednom stanovišti také větší mrazy," konstatuje včelař.

Odhady včelařů, kolik bude v nadcházející sezoně medu, se různí. „Výnos bude spíš špatný, kvůli dlouhému a studenému jaru nechtějí jít včely do síly," míní Jan Novák, další člen Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí. „Zatím to vypadá velmi slušně, ale nechci předjímat," připojuje opačný názor David Janeba z Mladé Boleslavi.

Přestože názory včelařů nejsou jednotné, nemá zima výrazně tragičtější bilanci než v jiných letech. Podle jednatele nymburské včelařské organizace Pavla Féra nedosáhly zimní ztráty deseti procent. Na Mladoboleslavsku bylo výsledné číslo ještě nižší. A dokonce úplně nejnižší za poslední tři roky.

V letošním roce včelaři přišli o necelých šest procent včelstev, zatímco před rokem to bylo osm a půl procenta včelích rodin.

Co včelař to jiný názor, co stanoviště úlů, to jiný výsledek. Pouhých několik kilometrů může hrát rozhodující roli, protože o medných výnosech rozhoduje vedle včelí pastvy také množství slunečního svitu, vzdálenost úlu od zdroje vody nebo včelí linie, kterou včelař chová.

Například v sadech už včely pilně nosily pyl, zatímco o několik kilometrů dále v lese ještě zůstávaly v úlech. „Někde se prostě včelaří samo a na jiných místech se nedaří, i když se včelař snaží sebevíc," říká včelařka Kateřina Šulková ze Včelí farmy Poděbrady.

Dominantním zdrojem snůšky jsou v tomto období žluté lány řepky, ale kvetou také jabloně, kaštany nebo luční kvítí. V příštích týdnech a měsících budou včelaři čekat na začátek květu akátů nebo lip.

„Zvykl jsem si každoročně nadávat na řepku, ale letos ji v blízkosti žádného ze svých stanovišť nemám a docela mě to mrzí. Včelky se musí obejít bez hlavního zdroje jarní snůšky, takže medu určitě vytočím méně," říká Rostislav Tácek, včelař z Mělníka, který má své včely u Neratovic.

Jaké budou letos medné výnosy, se se dá zatím jen velmi těžko odhadnout. „Jsme na začátku včelařské sezony. Včely přišly v dubnu a začátkem května o část snůšky, ale fatální následky by to nemělo mít," myslí si Pavel Fér. Souhlasí s ním i Kateřina Šulková. Ta odhaduje, že bude o něco méně květového medu, ale že z úlů poteče hustý a tmavý medovicový med, protože se ve velkém množí mšice a puklice.

Cena medu by měla ve většině případů zůstávat stejná, tedy okolo sto padesáti až dvou set korun za kilo. V případě zdražování zvyšují včelaři cenu nejčastěji o desetikorunu.

V těchto dnech to v úlech přímo tepe životem. Medníky, plnící se nektarem, vedou královny k tomu, aby kladly každý den tisíce vajíček, a populace včelstev raketově roste. Už brzy začne období rojení, což je nejpřirozenější způsob rozmnožování včel. Ty, jakmile vyhodnotí, že jim je starý úl malý, takzvaně narazí matečníky a začnou vychovávat nové matky. Ta první, která se vylíhne, ostatní matečníky zlikviduje, následně se během snubního proletu nechá oplodnit a ujme se vlády nad úlem.

V boji proti její matce bude její největší zbraní silnější feromonová vůně. Stará matka pak s družinou věrných a zhruba třetinou zásob úl opustí v podobě roje.

Z měst i vesnic už přicházejí první zprávy o hroznech včel, které zůstávají viset nejčastěji na větvích, ale také na lampách nebo pod střechami. Mohou tak představovat nebezpečí například pro lidi s alergiemi.

V Mladé Boleslavi už u jednoho takového případu zasahovali hasiči, kteří roje na veřejných místech likvidují za použití vysavače.

V České republice chová v současné době včely zhruba pětapadesát tisíc včelařů, většina z nich je přitom členy Českého svazu včelařů. Celkem se starají o bezmála šest set tisíc včelstev. Jejich včely dokážou za rok vyprodukovat kolem devíti milionů tun medu.