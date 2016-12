Nwelati: Výzdoba města bude příští rok ještě bohatší

Mladá Boleslav - Letošní mohutná výzdoba boleslavských ulic mnohé překvapila a vzbudila různorodé reakce. Na vánoční dekorace i výhled do příštího roku jsme se zeptali primátora Raduana Nwelatiho

Raduan Nwelati.Foto: Magistrát města MB

Snad každému Boleslavákovi došlo, že letošní Vánoce jsou přinejmenším, co se výzdoby města týče, výjimečné. Čím to?

Již na konci minulého roku jsme si řekli, že na Vánoce roku 2016 bude nová vánoční výzdoba. V plánu jsme měli i více stánků na Staroměstském náměstí, a to po celou dobu adventu. Výzdobu se nám povedlo obměnit, ale stánky jsme zatím zajistit nedokázali. Nyní nám na náměstí stojí alespoň jeden stánek. Úkol pro příští rok tedy je zajistit osm až deset stánků a ještě rozšířit výzdobu do dalších částí města. Domnívám se, že hezká výzdoba dokáže zpříjemnit vánoční období a nabudit příjemnou a veselou náladu, které je v dnešní uspěchané době pomálu.

Například o úpravě kašny na Českobratrském náměstí nebo kruhovém objezdu na náměstí Míru se mluví i za hranicemi regionu. Kde jste se v tomto ohledu inspiroval?

Inspiraci jsme hledali hlavně ve fotografiích, které jsme si vyhledali na internetu a na sociálních sítích. Obdobné výzdoby jsou v západním světě běžné. Letošní výzdobou jsme testovali zájem a vkus lidí, abychom se v příštím roce podle těchto reakcí zachovali. Reakce, a to nejen těch, co nám píší, ale hlavně lidí, kteří se chodí na výzdobu dívat a fotografují se u ní, nás velmi mile překvapily. Utvrdily nás v tom, že rozhodnutí výrazně posílit výzdobu, bylo správné.

Rok 2016 už se blíží ke konci, a tak přichází prostor pro bilancování. Co za poslední kalendářní rok považujete v Mladé Boleslavi za největší úspěch?

Bilancovat budu až po Novém roce, ale již nyní vím, že letošní rok byl rokem, který byl pro město ekonomicky velmi úspěšným. Hospodaření města bude přebytkové a přebytek z letošního roku bude použit na investice v příštím roce. Jak jsem již říkal, podrobné bilancování budu vyhodnocovat až po Novém roce – proto nyní jen namátkou: vedle hospodaření hodnotím jako úspěch některé investice, například řešení požární vody, atrium v DPS Radouč, rekonstrukci mostu v Debři, rekonstrukci kuchyní na 6., 7 i 8. ZŠ a také některé další stavby: opravy chodníků v Čejeticích, v Žižkově nebo v Havlíčkově ulici. Letošní rok byl úspěšný i investičně, a to jsem nyní zmínil jen několik investic.

Jaké investice budou podle vás klíčové v příštím roce? Jaký největší projekt bude magistrát řešit?

Investic plánujeme několik. Za ty nejdůležitější považuji rekonstrukci bazénu v sokolovně, případně výstavbu nového školského krytého bazénu tzv. na zelené louce, pokud se se sokolskou obcí nedohodneme na rozumném nájemném za prostory v sokolovně. Další důležitou investicí v příštím roce bude rozšíření kapacity v mateřských školách asi o 100 nových míst. Realizovat budeme i některé specializované učebny na 2., 3. a také na 6. ZŠ. Máme v plánu i komplexní rekonstrukci některých ulic ve městě, například Dukelskou a další. Jednou z hlavních priorit v příštím roce bude i projekční příprava výstavby tří velkokapacitních parkovacích domů, jeden podzemní na náměstí Republiky a dva nadzemní u sportovní haly a na křižovatce ulic Havlíčkova a Jana Palacha. Také chceme, pokud to bude možné z hlediska získaného stavebního povolení, zahájit rekonstrukci Domu kultury.

Dáváte si do nového roku nějaké předsevzetí?

Ne. Snad jen to, že i v příštím roce se budu snažit pracovat pro Mladou Boleslav a pro její občany, jak nejlépe umím.