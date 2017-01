Nemohl bych pracovat na sto procent, proto raději končím

Mnichovo Hradiště - Rozhovor s Miroslavem Smutným, bývalým zastupitelem Mnichova Hradiště, který rezignoval

Co ho k opuštění úřadu vedlo a jak hodnotí šestiletou politickou kariéru?

Po dvou letech vlády, kdy město vede starosta Ondřej Lochman, jste prvním zastupitelem, který rezignoval na svou funkci. Co vás k takovému kroku vedlo?

Není za tím nic jiného, než mé zdravotní problémy. Trvalo mi skoro rok, než jsem se pro tento krok rozhodl.

Šest let jste byl zastupitelem, za vedení bývalého starosty Arnošta Vajzra také dva roky radním. Poznamenala vás něčím dosavadní politická kariéra?

Určitě. Dívám se na Mnichovo Hradiště a život v něm jinýma očima. Poznal jsem, že řešení problémů není černobílé a je občas nutné přistoupit ke kompromisu. Přesto má mít každý svoji hranici, za kterou by neměl ustupovat.

Jak vlastně v současné době hodnotíte šestileté období, které jste strávil v komunální politice?

Jsem rád, že jsem se rozhodl zapojit do práce zastupitelstva. V prvním volebním období jsem ani nevěřil tomu, že budu zvolen. Důvěra spoluobčanů mě překvapila a potěšila. To, že jsem byl zvolen opakovaně, beru jako nejlepší odměnu mé práce. O to více bylo pro mě těžší rozhodování o ukončení mandátu. Moc se za to svým voličům omlouvám, ale nebyla pro mě bohužel jiná cesta. Pokud nemůžu odevzdávat jako zastupitel a předseda kontrolního výboru plnohodnotnou práci, potom si myslím, že je lepší skončit.

Dá se říct, že jste v komunální politice „zažil" dva starosty. Čím konkrétně se, co se týče vedení města a spolupráce s lidmi, lišili?

Je to samozřejmě čistě subjektivní posouzení. Oba dva „vládli" či „vládnou" rozdílně. Pan Vajzr využíval do té doby zaběhlé způsoby a snažil se stávající problémy více diskutovat i s opozicí. Přístup pana Lochmana je jiný v tom, že využívá jiné metody než ty zaběhlé. Co se týká přístupu k občanům, tam bych nějaké velké rozdíly neviděl. Otázka je, jestli všechno nové je také lepší?

Loni jste se například angažoval při řešení hazardu ve městě. Nakonec se zastupitelstvo shodlo na tom, že ve vyhlášce vymezí místa, kde je možné herny provozovat. Jste s výsledkem s odstupem roku spokojený? Proč ano, případně proč ne? Pokud si dobře pamatuji, byl jste zastáncem celoplošného zákazu.

Pohled na hazard je otázkou hodnot. Můj názor se nezměnil. Považuji hazard za zlo, které do běžného života nepatří. S vyhláškou nesouhlasím. Byla schválena s převahou jednoho hlasu. To samozřejmě potom přineslo komplikace při povolování nové herny. Vyčlenit prostory, kde hazard ano a kde ne, je pro mě nepřijatelný a neupřímný přístup k této problematice. Hazard je jednou z činností, kde není možný kompromis. Buď ano, nebo ne. Obě možnosti s sebou nesou pozitiva i negativa.

Šest let v komunální politice není krátkou dobou, jde o dvě volební období. Řada obyvatel vás zná nejen z radnice, ale i z obchodu, který vlastníte, případně z ochotnického divadla. Můžete říct, co za vámi zůstalo, případně o co jste se zasloužil?

Já nemohu hodnotit svoji práci. To ať udělá někdo jiný. Snažil jsem se pracovat co nejlépe. Je ale jedna věc, za kterou jsem rád. S kolegyní MUDr. Dagmar Karáskovou jsme dosáhli v minulém období rekonstrukce rady města a to tak, že v ní byli zastoupeny (až na KSČM) zástupci všech stran. Přineslo to daleko klidnější a hodnotnější práci zastupitelstva. Bohužel totéž už se nepodařilo v nové radě. To se nakonec odrazilo v jednání posledních zastupitelstev.

Co je podle vás v Mnichově Hradišti v současné době největším problémem?

To je těžká otázka. Těch problémů je více, jako asi i v jiných městech a obcích. Pro mě jsou asi dva největší. Příprava investičně náročných akcí, které jsou pochopitelně závislé na dotacích. Nejprve bych uskutečnil jednu a pak druhou. Jenže všechno to souvisí s rozpočtem. Druhým problémem je podle mě nedostatečné financování kultury. Konkrétně mám na mysli rozpočet „klubu".

Budete po svém odchodu vývoj politiky v Mnichově Hradišti sledovat, nebo si dáte chvilku pauzu?

Určitě se nepřestanu zajímat o dění kolem sebe, ale asi budu mít nyní trochu jiné starosti. Ještě jednou chci na závěr poděkovat všem, kteří mě volili a omluvit se, že jsem nemohl zůstat v pozici zastupitele do konce volebního období.