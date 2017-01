Nejoblíbenější herečkou sezóny se stala Alena Bazalová

Mladá Boleslav - Pátý slavnostní galavečer Městského divadla Mladá Boleslav opanovala herečka Alena Bazalová, která triumfovala i v celkovém počtu hlasů

Anketa Městského divadla Mladá Boleslav a Boleslavského deníku má za sebou další ročník.



Na sobotním slavnostním galavečeru se konalo i jedno velké překvapení, a to v kategorii herečka. První cenu si totiž letos odnesla Alena Bazalová, která je v souboru relativním nováčkem. „Jsem šťastná, nejen kvůli té ceně, ale za všechno, co mě v Boleslavi potkalo, a moc si to užívám."

Alena Bazalová dokázala porazit i stálici a miláčka zdejšího publika Lucii Matouškovou, vítězku předchozích dvou ročníků. Navíc se stala také absolutní vítězkou v počtu získaných hlasů a získala tak Cenu herecké asociace.

Prvenství Petra Mikesky se naopak ohrozit nepovedlo nikomu, takže triumfoval už potřetí v řadě.



Obrovského aplausu se dostalo také letošní nejoblíbenější inscenaci, kterou se stal zcela po zásluze Chaplin, kde v titulní roli exceluje Matouš Ruml, který také cenu převzal. Mimochodem, za tuto roli byl rovněž navržen do širší nominace na Cenu Thálie.



Do síně slávy pak byl uveden dlouholetý zaměstnanec, vedoucí obchodního oddělení a „dobrá duše" divadla Jiří Novotný, který převzal cenu z rukou bývalého ředitele Františka Skřípka a krajského šéfredaktora Deníku Jiřího Macka.

Reportáž ze slavnostního galavečera přinese pondělní Boleslavský deník.