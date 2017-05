Nebezpečné stromy v Mnichově Hradišti padnou k zemi

Mnichovo Hradiště – Ve městě pokračuje revitalizace zeleně, k níž patří i kácení stromů. Radnice si nechala už v loňském roce zpracovat dendrologický průzkum na stromy, jehož výsledky teď podrobně prochází.

Starosta Ondřej Lochman připomněl, že městský úřad podal na začátku dubna žádost o dotaci na celkovou revitalizaci zeleně. „Rovněž jsme rozhodli o kácení dalších stromů, u kterých průzkum odhalil, že jsou v havarijním stavu," vysvětluje starosta s ujištěním, že k zemi nepůjde žádný strom, u kterého by to nebylo nezbytné.

Lochman zároveň poukázal na nedávný případ, kdy jeden ze stromů samovolně spadl. „Stalo se to na návsi ve Veselé v místech, kde běžně parkují auta. Bylo neuvěřitelné štěstí, že nedošlo ke škodám na majetku, a především k žádnému zranění," řekl s úlevou starosta a doplnil, že strom se zřítil kvůli uhnilým kořenům. Podle výsledků dendrologů měl přitom vydržet alespoň do podzimu.

Podle starosty je nutné si uvědomit, že většina stromů byla vysazena v době první republiky přibližně ve třicátých letech minulého století. „Dnes se začínají objevovat problémy, důvodem je špatná péče o stromy v minulosti," uvedl Lochman, podle kterého teď zeleň čekají velké zásahy. Nebude se ale jen kácet, město počítá i s výsadbou nových stromů. Například Veselá by se měla dočkat přibližně padesáti nových kusů.

Starosta si uvědomuje, že někteří lidé s kácením nesouhlasí. Také on byl dříve proti. „Až poté, co jsem nastoupil do funkce, jsem pochopil, že to někdy opravdu jinak nejde. Každé kácení pečlivě zvažujeme a konzultujeme s odborníky," potvrdil.