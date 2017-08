Náměstek primátora Kopal končí na radnici i v politice

Mladá Boleslav – Jako blesk z čistého nebe. Tak by se dal popsat odchod Michala Kopala, dlouholetého člena ODS a jednoho z náměstků boleslavského primátora, z politiky.

Náměstek primátora Mladé Boleslavi Michal KopalFoto: Archiv M. Kopala

„Rozhodl jsem se ukončit svou angažovanost v aktivním veřejném politickém životě a končím ke dni 31. 8. 2017 ve funkci náměstka primátora, radního a zastupitele města Mladé Boleslavi. Po téměř jedenácti letech práce ve veřejném sektoru si chci od politiky odpočinout,“ stojí v oficiálním stanovisku, které dal náměstek primátora médiím k dispozici.

Pro Boleslavský deník dále konstatoval, že celou věc probíral s primátorem Raduanem Nwelatim začátkem července, svou rezignaci mu již předal a nyní vybírá zbývající dovolenou.

„V tom, kam odcházím, mám už jasno. Jde o manažerskou pozici v jedné pražské firmě, která má výrobní kapacity také v Mladé Boleslavi,“ prozradil Kopal.

„Je to čistě jeho rozhodnutí,“ okomentoval odchod svého náměstka primátor Nwelati a následně potvrdil, že boleslavská ODS navrhne do uprázdněné funkce na svém zasedání 31. srpna dlouholetou radní Zdeňku Veškrnovou. V zastupitelstvu by měl na zbytek volebního období jako Kopalův náhradník znovu usednout jednatel Dopravního podniku MB Marek Džuvarovský.

Michal Kopal působil na radnici od roku 2006, kdy byl zvolen do městského zastupitelstva, předtím pracoval jako policejní inspektor, podnikatel či ředitel městské společnosti Sara MB. V posledních letech rovněž zastával funkci 1. místopředsedy oblastního sdružení ODS.