Nad novým sídlem kliniky zavlála glajcha plná pentlí

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Opentlená břízka, tedy glajcha, která od středy vlaje na nejvyšším místě rozestavěné nové budovy Kliniky Dr. Pírka na okraji Štěpánky, dává na vědomost, že hrubá stavba byla dokončena. Na zahájení provozu objektu, kam se přestěhuje většina ambulancí, si však pacienti počkají přinejmenším do listopadu.

Jak upozornil ředitel kliniky Stanislav Najman, plán rozvoje zařízení vznikal už před více než 15 lety. Nyní, když už kapacita kliniky jen tak tak dostačuje, se přikročilo k akci, jejímž cílem má být větší komfort pacientů.

„Zadání zaujalo řadu architektů do té míry, že byli ochotni pustit se do práce i bez nároku na honorář," popisuje genezi projektu Najman. „Oslovili jsme i ty nejpřednější autory," poukazuje na výslednou spolupráci s Martinem Rajnišem, architektem, pro něhož je typické úzké sepětí staveb přírodou.

Železobetonová kostra už se začíná obalovat. Až bude hotovo, obklopí stavbu kámen, dalšími dominantními materiály budou sklo a hliník. Počítá se i s osázením teras a střechy zelení, aby nový objekt hladce zapadl do prostředí lesoparku.

Vedle ambulancí fyzioterapie, ortopedie nebo kardiologie bude v novém objektu, propojeném s hlavní budovou kliniky lávkou, také operační sál a zázemí firmy Top Esthetic. Její spolumajitel Tomáš Krejčíř prozradil, že firma tam hodlá uvést do provozu technologii světové úrovně. „Budeme tu mít velký sál vybavený sofistikovaným systémem s 3D obrazovkou, kde operatér nebude muset operovat s mikroskopem, ale přímo na tom zobrazeném screenu. Kolem něho bude moci sedět tým mladých doktorů a učit se od expertů. Bude to pro ně jako návštěva chrámu. V Česku to budeme mít jenom my," říká Krejčíř a dodává, že přestože investice do tohoto přístroje se bude vracet desetiletí, bude rozhodně fungovat jako magnet na mladé perspektivní lékaře.