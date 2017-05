Na Vrchbělé by mohlo vyrůst malé satelitní město

Bělá pod Bezdězem – Soukromý investor Roman Svoboda se společníkem Janem Plachým by chtěli využít volné plochy na Vrchbělé a postavit tam sportovní areál s bydlením. K záměru patří i golfové hřiště.

Ilustrační foto.Foto: Shutterstock.com

Velké plány by ale mohla komplikovat skutečnost, že devadesát procent území, na kterém by areál měl vzniknout, spadá do chráněné krajinné oblasti. Nachází se tam rovněž ptačí oblast Natura 2000, kde žijí ohrožené druhy skřivan lesní a lelek lesní.

Investor už hledá společně se zástupci chráněné krajinné oblasti řešení. „Také jsme si najali ornitoložku, která dohlédne na to, aby stavba měla na ptactvo co nejmenší dopad," připomněl Roman Svoboda.

S celým záměrem podrobně seznámil místní lidi na čtvrteční veřejné prezentaci. „Několikrát jsem Vrchbělou navštívil a zdejší příroda mě naprosto uchvátila. Nechápu, proč je areál prázdný a nikdo se o něj nestará, to je podle mého názoru velká škoda. Proto bych rád této lokalitě vdechl nový život," prohlásil Svoboda, který netajil, že zatím není nic rozhodnuto a poslední slovo bude mít město a jeho občané. Přínosem areálu by podle něho mohlo být rovněž zviditelnění Bělé pod Bezdězem.

I když to tak zpočátku nevypadalo, místním lidem se záměr mladého podnikatele líbí. Na veřejné prezentaci převládaly kladné názory, například přínos pro rozvoj města nebo přilákání dalších investorů.

Pokud by se nenašel vhodný investor, zanedbaná lokalita by musela dále pustnout, což by se negativně projevilo také na přírodě. Město nemá s pozemkem žádné plány a podle starostky Jitky Tošovské se to v nejbližších letech nezmění.

„Není v silách města, aby realizovalo projekt podobných rozměrů, jaký má v plánu soukromý investor," vysvětlila starostka a dodala, že postoj zastupitelů k záměru Romana Svobody je v současné době vyrovnaný, tedy zhruba polovina pro a polovina proti.

Pro město by mohl být záměr ekonomicky výhodný. Za pozemky, které patří Bělé pod Bezdězem, by do městské kasy rázem přibylo zhruba třicet milionů korun. A po realizaci by do rozpočtu putovalo dalších přibližně padesát milionů.

Pokud by investoři byli úspěšní, získali veškerá potřebná povolení a rovněž zelenou od města a občanů, na Vrchbělé by vzniklo malé satelitní městečko.

Projekt počítá se zhruba dvěma sty stavebními parcelami, se stavbou školky, dětského hřiště, koňské farmy a biofarmy i dalšími sportovními plochami, například fotbalovým hřištěm nebo tenisovými kurty. A navíc s hotelem nebo penzionem. Zázemí by tam našli i senioři. „Ti by se pak mohli například podílet na pěstování zeleniny a ovoce nebo pomáhat na farmě, což by jim umožnilo aktivní život," přiblížil své plány Roman Svoboda.

Starostka na závěr setkání ujistila občany, že nic nebude rozhodnuto bez nich. Zastupitelé uvažují například o anketě nebo prezentaci projektu na webových stránkách města.