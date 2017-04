Na Sychrov zavítají američtí automobilový veteráni

Sychrov - Na přehlídku americké automobilové krásy se v sobotu mohou těšit návštěvníci státního zámku Sychrov.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ludmila Korešová

Po roce se do zámeckých zahrad opět sjedou majitelé amerických historických vozidel, aby se pochlubili svými plechovými miláčky. Vyvrcholením dne bude vyhlášení výsledků soutěže elegance, po kterém bude následovat spanilá jízda na trutnovské náměstí.

Příjezd a evidence účastníků začíná už v devět hodin, možnost registrace je pak maximálně do jedenácti hodin dopoledne.

Pořadatelem akce je 1st Veteran US Car Club Praha, který se jako jediný klub v České republice specializuje pouze na historická americká vozidla.

Prezident klubu Zdeněk Košárek slibuje zajímavou podívanou nejen pro milovníky amerických aut. „Toto setkání je tak jedinečné, že ho musíte zažít. Těžko se to popisuje slovy, ale každý rok slavíme velký úspěch. Na zámek během naší akce zavítá i desetkrát více návštěvníků než je běžné," říká pyšně Košárek a dodává, že obvykle je k vidění okolo sto až sto dvaceti amerických automobilových veteránů, jejichž rok výroby je mezi lety 1915 až 1987 a cena některých se pohybuje ve výši několika milionů korun.

Účast se ale podle Košárka dost odvíjí od počasí. „Mám ze soboty trochu strach. Počasí nám zatím pokaždé přálo, tak snad to vyjde i letos. Zatím to vypadá, že i když bude pravděpodobně chladněji, pršet by snad nemělo," věří prezident klubu.

Letošní devatenáctý ročník srazu bude spojen s oslavou padesátého výročí automobilů Chevrolet Camaro a Ponitiac FireBird. K vidění bude několik vozů těchto značek, ten nejhezčí pak dostane mimořádnou cenu. Oceněn dále bude například i nejstarší automobil nebo účastník, který na sraz urazí nejdelší vzdálenost.