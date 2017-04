Na komín Ško-Energa se nastěhovala sokolí rodina

Mladá Boleslav - I když Mladá Boleslav nemá žádnou zoologickou zahradu jako jiná města, přesto nabízí ojedinělou podívanou. Kde jinde totiž můžete online sledovat život sokolů stěhovavých a právě narozených mláďat než na dvousetmetrovém komíně energetické společnosti Ško-Energo v areálu automobilky.

Domovem ohrožených sokolů se umělé hnízdo stalo již potřetí za sebou. „Když jsme umělé hnízdo umístili na komín, doufali jsme, že se v něm sokoli zabydlí a vyvedou v něm na svět svá mláďata," řekl jednatel společnosti Jaromír Vorel.

Speciální budka se od roku 2013 nachází ve výšce přibližně 170 metrů, konkrétně na předposledním ochozu komína, a dravcům poskytuje možnost nejen bezpečně hnízdit, ale zároveň získat také dostatek potravy.

V době sezení na vejcích jsou totiž sokoli nejcitlivější na ruchy a potřebují klid. Ten by v průmyslovém městě hledali jen obtížně, a tak nový domov našli právě v umělém hnízdě. To vyhovuje i dravcům. Hnízda si totiž nestaví, ale využívají ty, která již dříve vytvořili jiní, případně budky připravené od ornitologů.

Přestože ideální prostředí je pro sokoli zejména ve skalách, paradoxně ani tam by neměli potřebný klid. Do tohoto prostředí si totiž stále častěji hledají cestu turisté a horolezci.

A protože jde o raritu, Ško-Energo si pochopitelně život sokolů nenechává jen pro sebe. Veřejnost se na ně může kdykoliv podívat a to díky online přenosu z webové kamery na www.sko-energo.cz, nebo na jeho facebookovém profilu.

„Vše nasvědčuje tomu, že se nám podařilo nastartovat populaci sokola stěhovavého v Mladé Boleslavi," dodal Jaromír Vorel.

K novému hnízdu si tehdy našla cestu nejdříve sokolí samice a trvalo další rok, než ji následoval i sokolí samec. A podle odborníků na slovo vzatých tomu v budoucnu už pravděpodobně nebude jinak.

Tvrdí totiž, že když si sokolové jednou vyberou místo k hnízdění a zůstane vhodné i v následujících letech, zahnízdí tam ti stejní dravci opakovaně. Což předpokládají i u mladoboleslavského páru, který v roce 2015 na komíně přivedl na svět dvoje trojčata. Avšak jistotu nemají. Díky ideálním podmínkám se tak v hnízdě narodilo už šest sokolích mláďat.

Nicméně nejde o jedinou novinku. Odborníci o sokolech zatím nemají další detailní informace. To by se ale letos právě díky kameře a kroužkování mláďat mělo změnit.

Kroužky by malí sokoli měli dostat 2. května a díky tomu ornitologové zjistí, kam cestují, jak migrují, případně zda hnízdí na jiné stavbě. Děti navíc novým mláďatům mohou navrhnout i jména, případně se během dubna mohou vyfotit s maskotem i živými dravci před základními školami.