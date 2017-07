Na černé skládce v lese loví domácí kutilové součástky

Lipník /FOTOGALERIE/ – Stará pračka, skříň, židle, gril, matrace… To všechno se válelo na kraji lesa, jen pár metrů od silnice mezi Lipníkem a Benátkami nad Jizerou. Neznámý pachatel, který černou skládku založil, se musel pořádně nadřít, než tam všechno dostal.

Podle boleslavského ekologa Tomáše Ježka jde o vyhledávané místo, kde se černé skládky opakují. Zřejmě proto, že se nachází daleko od vesnic a jezdí tam málo aut. „Je zajímavé, jak se skládka vyvíjí. Stále se tam mění poloha odpadu, takže je vidět, že ji tam chodí lidé prohlížet,“ říká ekolog. Přibližně po týdnu prý z lesa zmizel například litinový gril a pračka přišla o motor. „Asi se to hodilo nějakému kutilovi nebo to někdo odvezl do sběru,“ míní Ježek.

Přestože by se mohlo zdát, že skládka postupně zanikne až si z ní nálezci vezmou všechno, co se jim hodí, realita je jiná. Něco sice z lesa zmizí, nový odpad se tam ale záhy zase objevuje.



„Na některé lidi to působí tak, že když už tam nějaký odpad je, že se nic nestane, když tam ještě přihodí,“ odhaduje ekolog a připomíná: „Ve všech městech a vesnicích mají místní lidé k dispozici sběrné dvory, kam je možné odpad zdarma odvézt.“



Odvezením odpadu do lesa se v případě dopadení vystavují zakladatelé černých skládek poměrně vysokým pokutám.