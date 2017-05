Na čarodějnické hranici měl hořet i starý nábytek a okna

Dolní Stakory - Na spornou filipojakubskou noc, která se měla odehrát v obci Dolní Stakory, Deník upozornil jeden ze čtenářů. Podle něho tam byla varta při pálení čarodějnic plná starého nábytku a dalších věcí.

Na spáleništi měla skončit například stará okna, židle nebo stůl, což dokazujíi čtenářem zaslané snímky. Do ovzduší se tak mohly dostat škodlivé látky.

Na místo se podle čtenáře, jehož totožnost redakce zná, dostavili i policisté. Nic prý ale neřešili a záhy zase odjeli. To však vyvrací mluvčí středočeských policistů Lucie Nováková. „Ze dne 30. dubna neevidujeme oznámení ani stížnost, že by někde mělo docházet k neekologickému pálení. Naše hlídky ani u žádného takového případu nezasahovaly," uvedla Nováková.

Starosta obce Jaroslav Kopal pálení zakázaných věcí odmítá. „Určitě jsme nic špatného nepálili. Bylo tam pouze dřevo a nějaký papír, nic, co by škodilo ovzduší. Pokud to někdo vidí jinak, je mi to líto, ale je to jeho problém," poznamenal starosta a vysvětlil, že se na hranici nenacházely žádné plasty nebo pneumatiky.

Podle zákona je přitom spalování starého nábytku, stejně jako okenních rámů, dřevotřísky a chemicky ošetřených materiálů zakázáno, neboť jde o odpad.

„V otevřených ohništích všeobecně platí, že se mohou pálit pouze rostlinné materiály a suché dřevo, tedy takové, které nebylo před tím chemicky ošetřeno," připomněl Miroslav Kochman, který poskytuje poradenství v oblasti životního prostředí.