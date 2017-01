Muzeum hlásí rekordní návštěvnost

Mladá Boleslav - Za automobilovou historií si vloni do Mladé Boleslavi našlo cestu rekordních 242 tisíc návštěvníků.

Muzeum navštívil v roce 2016 rekordní počet lidíFoto: Škoda Muzeum

Znamená to oproti předchozímu roku o víc než šestnáct procent více.



Muzeum navíc nenabízí jen historii značky Škoda, ale pořádají se i krátkodobé a delší výstavy a samozřejmě také kulturní akce od přednášek přes koncerty až po plesy.



„Automobilovou historii prezentujeme moderní formou s využitím multimediálních prvků, snažíme se, aby u nás návštěvníci nalezli vždy něco navíc, ať již ve formě krátkodobých tematických výstav, nebo atraktivních kulturních pořadů," komentuje rekordní návštěvnost Andrea Frydlová, vedoucí Škoda Muzea.



Záměr nabízet něco navíc muzeu skutečně vychází. Řada středních škol v poslední době mění zvyk pořádat maturitní plesy v boleslavském kulturním domě a stěhuje se právě do prostor Škoda Muzea, což dělá starosti vedení kultury města.

Moderním prostorám muzea, do nějž automobilka investovala desítky milionů eur, však čtyřicet let starý kulturák, jehož rekonstrukce je zatím v nedohlednu, může konkurovat jen obtížně.

Vedle českých návštěvníků si atraktivní sondu do automobilové historie zařazuje do svého programu čím dál větší počet zahraničních hostů, z nichž nejvíce přijíždí z Německa, Dánska a Polska, nechybějí ale ani návštěvníci z Číny, Austrálie nebo USA.



Funguje tu navíc spolupráce s Leteckým muzeem Metoděje Vlacha, které si rovněž pochvaluje návštěvnost. Pokud navštívíte jedno z nich, vstup do druhého máte o dvacet procent levnější.

A aby byla cesta za technickou historií dokonalá, třetím partnerským muzeem je areál Rodného domu Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích.