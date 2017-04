Jarní mrazy ohrozily úrodu, nejvíc na ně doplatí víno

Mladoboleslavsko - Noc ze čtvrtka na pátek. To byl kritický okamžik pro zemědělce zabývající se pěstováním ovoce či vinné révy.

Předpovídaný mráz dorazil do regionu v různé intenzitě, proto je výše škod závislá od místa a teploty.

Zatímco na Boleslavsku litují spálených květů u ovocných stromů a na Mělnicku počítají vinaři ztráty na některých odrůdách, zahradník na Nymbursku díky zdejšímu chvilkovému ochlazení pod bod mrazu zřejmě žádné škody nezaznamená.

O tom, že by úroda ovoce byla letos výrazně nižší, či dokonce zmíněná mrazivá noc měla za následek prudký vzrůst cen ovoce v obchodech, zatím nechce spekulovat ani předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.

„U peckovin i poškození květů, například kolem 80 až 90 procent, může stále znamenat ještě normální úrodu. Příroda s tím počítá. U raněji kvetoucích druhů je květní násada významně větší než počet plodů, který potom ve finále potřebujeme k dobré úrodě. Takže pokud bychom každý desátý květ dovedli do finálního stavu plodu, který jsme schopni sklidit, tak to ještě nemusí znamenat žádnou velkou pohromu," vysvětluje Ludvík.

Podle jeho slov rozhodne o výši a kvalitě úrody teprve až následující období. Konkrétně tím, zda se objeví dost včel a čmeláků, které budou schopny květy kvalitně opylovat.

Jeho slova potvrzuje zahradník Luděk Brzák ze Slovče na Nymbursku. Ten měl minulý týden při zmíněných mrazech opravdu štěstí. „Zatímco před dvěma lety mrazy část úrody třešní, švestek i meruněk opravdu zlikvidovaly, letos se teplota dostala jen na chvíli zhruba na minus jeden stupeň, takže se zdá, že třešně i švestky jsou v pořádky. U meruněk je to horší, ty však byly napadeny jinou nemocí a poškozeny už před mrazem, tam to jednoznačně říci nemohu. Ale mám kolegů zprávy, že jen pár kilometrů odsud byly teploty nižší a například ořechy pomrzly," říká Brzák.

Mnohem hůře je na tom mělnický vinař Luděk Vondrák. Jeho vinicím se mrazy nevyhnuly. Největší škody zaznamenal v oblasti Liběchova. „Měl jsem po vinicích rozmístěné teploměry a ten v Liběchově zaznamenal až sedm stupňů pod nulou. Přišlo bohužel to, co se poslední dobou opakuje každý rok. V předjaří teploty rychle stoupnou, všechno vyraší, a pak v době, kdy je to normálně zcela běžné, přijde mrazík," vysvětluje vinař, který vyzkoušel už řadu způsobů, jak narašená očka révy ochránit. Bezúspěšně. „Jsou různé vyvíječe mlhy nebo zadýmování, ale je otázkou, do jaké míry je to účinné. Ať si to každý vyzkouší sám. Dal jsem se jedinou odzkoušenou cestou, která i v katastrofálních letech zajistí aspoň nějakou úrodu. V lokalitách, kde se mrazík pravidelně vyskytuje, čekám s řezem keřů až do půlky května, kdy vinice ořežu a hned vyvážu. Tím docílím toho, že očka, která chci zachovat, se opozdí a jsou odolnější. Při řezu si pak vybírám dřevo, u něhož vidím, že ponese hrozny," popisuje Luděk Vondrák. Přesto nedokáže uchránit všrchno, nikdy totiž nemůže vědět, kde mrazy udeří. „Máme obrovskou škodu na keřích tramínu, které už měly lístečky. Počítám, že budou pryč, ale věřím, že to nebude úplně totální," doplňuje Luděk Vondrák.

Teploty pod nulou naměřil i sadař Petr Buřil z Horních Beřkovic, který pěstuje meruňky i třešně. „Naštěstí teplota klesla jen stupeň pod nulu, takže by škody měly být minimální. Vloni jsem si ovšem myslel totéž, ale pak jsem do sadu přišel po dvou dnech a všechno bylo zčernalé. Plůdky zasažené mrazem se přestanou vyvíjet a odpadnou. Meruňky nejsou na mráz tak náchylné v květu jako spíš v plůdkách," říká sadař, který už si za léta praxe musel zvyknout na to, že meruňky se urodí zhruba jednou za tři roky.

Naopak těžkou hlavu z dubnových mrazíků nemá Stanislav Fiala z Jelenice, který vedle obilnin pěstuje brambory, cibuli a česnek. „Brambory ještě venku nemáme, takže nám to nijak neuškodilo. A cibuli a česneku krátkodobé ochlazení nevadí. U nás navíc v podstatě ani nemrzlo," uvedl zemědělec.

Mráz naopak potrápil ovocnáře z Mladoboleslavska. Podle Martina Šrytra z Odbytového družstva ovoce Český ráj je na prognózy brzy. „Květy některých stromů jsou bohužel popálené. Jde o královské květy, tedy první, z nichž je nejkvalitnější úroda. Pokud ale nepřijde další mráz a počasí se stabilizuje, květů je dostatek," doufá.

Poničené jsou podle něj především stromy s peckovitými plody. Mráz však způsobí nejen nižší úrodu, ale podepíše se i na kvalitě ovoce. „Plody jsou deformované, vytváří se na nich například kroužky a nejsou tím pádem ke komerčnímu využití, pouze na mošt. Problém je, že investujete spoustu peněz, snažíte se mít kvalitní úrodu, a když přijde mráz, cena třeba našich jablek klesne i o 10 korun," krčí rameny Šrytr, vracející se z obhlídky ovocného sadu v Horním Bousově.

Jak se ovocnáři chrání proti mrazům

Pěstitelé se před mrazy chrání několika způsoby. Tím prvním je dlouhodobá prevence spočívající ve výběru místa, kde jsou ovocný sad či vinice vysazeny. Zásadou je nezakládat ovocné výsadby v roklinách, poblíž toků, kde se stéká studený vzduch. Naopak sady, hlavně těch citlivých raně kvetoucích peckovin, je dobré sázet ve vyšších místech, ideálně na kopcích. Pak je celá řada opatření, které se dají dělat v momentě, kdy mráz přijde. Logicky proti mrazu je nejlépe ohřívat vzduch, což samozřejmě ve volném prostoru ovocného sadu je komplikované nebo velmi nákladné. K tomu například slouží ať už pálení slámy, nebo zakládání různých ohňů na bázi koksu, a velmi často se poslední dobou používají právě parafínové svíce k ohřívání.