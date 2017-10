Mojmír ví, jak frčet internetem bezpečně. Dostal za to mobil

Mladá Boleslav – Novým mobilem se může pochlubit student mladoboleslavského gymnázia Mojmír Boxan. Certifikát na přístroj patřící k oceněním pro vylosované úspěšné řešitele kvízu, který je součástí webových stránek Kraje pro bezpečný internet, mu předali koordinátor projektu za Středočeský kraj Milan Fára společně se statutárním náměstkem hejtmanky Vítem Rakušanem (STAN), k jehož kompetencím patří i oblast bezpečnosti.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Michaela Červená

Mojmír Boxan získal dílčí cenu za srpen – mezi těmi, kdo úspěšně prošli on-line kvízem na stránkách www.kpbi.cz zaměřeným na pravidla bezpečné práce v internetovém prostředí, se totiž dva výherci mobilů losují každý měsíc. Brzy však tahle možnost skončí; soutěžit mohou žáci základních a středních škol jen do konce října. Pak bude následovat závěrečné losování o další ceny. Včetně tabletů či herních konzolí.

„Možnost výhry má každý úspěšný řešitel on-line kvízu nebo složitějšího Kvízu plus, který bude na konci soutěže vylosován,“ připomněl v pondělí Rakušan – s tím, že by rád vyzval k účasti všechny středoškoláky i žáky základních škol. Upozornil, že Středočeský kraj vypsal i samostatnou kategorii soutěže určenou jen a jen středočeským školám.

Návštěvníky stránek projektu ovšem nečeká pouze možnost usilovat o výhru. Je pro ně připraveno i poučení, a to ne tak úplně školskou formou. Pěkně na férovku a bez příkras. „Víš, že sexu by ses měl/a vyhnout aspoň do věku 15 let? A že pořizovat fotky nebo videa s erotickým zaměřením je zákonem zakázáno do 18 let?“ lze se třeba dočíst v sekci pro pokročilé. Nechybí ani pojednání o dalších tématech, která zaujmou. Kdy se může stát trestným činem selfie fotka? Je sledovat násilí nelegální? Čím mohou škodit rady, jak zhubnout, jestliže nemoc vydávají za zdravý životní styl? A jak se chránit, jak se nestat obětí – či případně, pokud je to nutné, kde hledat pomoc?