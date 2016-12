Mladá Boleslav zahájí rok 2017 s rozpočtovým provizoriem

Něco tady je. Něco mezi nebem a zemí. Něco, co se těžko popisuje, ale co existuje. I když nevím, co. Jsem jen předavač. Předavač myšlenek. A tak ten okamžik, který dokládá, že „něco" mezi nebem a zemí existuje, vám předávám. Věřte, nevěřte, ale bylo to takhle.