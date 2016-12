Mikeskovo želízko: odchodem Kheka éra Thálií neskončila

Mladá Boleslav - Jméno herce Petra Mikesky opět figuruje v širší nominaci na prestižní divadelní ocenění. Tentokrát však ne v kategorii činohry

Petr Mikeska jako Kabaretiér.Foto: Petr Veselý

Když v červnu letošního roku Boleslavský deník psal o odchodu uměleckého šéfa Městského divadla Mladá Boleslav Pavla Kheka, který směřování divadla výrazně ovlivnil, pokládal si autor otázku, zda pro divadlo skončila éra Thálií. Odpověď přišla v posledním adventním týdnu. Herec a současný umělecký šéf divadla Petr Mikeska se probojoval do užší nominace na Cenu Thálie 2016.

Pro divadlo se jedná o další potvrzení vysoké úrovně jeho práce. Kolikáté již?

První Cenou Thálie byl v roce 2013 ověnčen Matouš Ruml, někdejší člen zdejšího souboru, který je dnes doma v pražském Divadle v Celetné a ve spolku Kašpar. Ten triumfoval svou rolí mezi mladými činoherci do 33 let. Letos z Národního divadla odcházel se symbolickou skleněnou vázou Radim Madeja. Porotu právem nadchl svým výkonem v komorním životopisném dramatu Novecento v režii Pavla Kheka, které divadlo uvádí na malé scéně. Do širší nominace se však vloni dostal opět i Matouš Ruml za roli Chaplina ve stejnojmenné inscenaci, opět v Khekově režii.

Zatímco dosud všechna ocenění i nominace se týkala činohry, letos Mikeska exceloval na poli muzikálu. Jeho Kabaretiér, démonický průvodce boleslavskou adaptací slavného amerického muzikálu Kabaret, porotu nadchl, a dlouholetý člen zdejšího uměleckého souboru se tak zařadil po bok herců, kteří jsou na poli muzikálu a operet jako doma.

„Boleslavské divadlo opět potvrzuje svou vysokou kvalitu," komentuje ocenění ředitelka divadla Janeta Benešová. „Myslím si, že prosadit se v muzikálovém světě vůbec není jednoduché. Při obrovské konkurenci, jaká v něm panuje, to považuji za mimořádný úspěch," dodala.