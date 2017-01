Michalovickou skládku čeká další zvětšování

Mladá Boleslav - Zpráva, kterou obyvatelé Michalovic v novém roce rozhodně nechtěli slyšet chystá se další zkapacitnění tamní skládky. O kolik metrů krychlových a kdy?

Skládka odpadu. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Jelikož nad existencí centra průmyslového zpracování komunálního odpadu stále visí otazník a není tak jisté, kdy a zda vůbec dojde k jeho realizaci, musí Středočeský kraj, potažmo společnost Compag, která skládku spravuje, přistoupit k dalšímu radikálnímu kroku o další metry krychlové zvýšit kapacitu skládky v Michalovicích, kam míří odpad nejen z Mladé Boleslavi, ale i z okolních obcí.

Mělo by to tedy znamenat, že se kapacita skládky navýší o 116 240 metrů krychlových, tedy na celkových 1 156 440 metrů krychlových. S tím samozřejmě souvisí i životnost skládky, která by se měla prodloužit přibližně o pět let.

To se ale obyvatelům příměstské části Mladé Boleslavi pochopitelně nelíbí. Dlouhodobě si stěžují nejen na provoz těžkých nákladních vozidel, která jezdí na skládku a málokdy dodržují padesátku, ale kritizují i chybějící bezpečné propojení pro pěší mezi Michalovicemi a Podlázkami.

Zápach

Život tamním lidem často znepříjemňuje i zápach, který se ze line skládky.

„Uvítáme, když se skládkování bude odehrávat co nejdále od obytné zóny a horní pláň včetně svahů směrem k Michalovicím se rekultivuje a výrazně ozelení. Toto řešení by napomohlo snížení prašnosti a zamezilo poletování odpadu z areálu skládky do obytné zóny," upozornil Jindřich Zítka, architekt, který v Michalovicích bydlí a snaží se hájit zájmy místních.

Vybudování centra zpracování odpadu, které mělo vyrůst u Řepova, brzdí nejen pokračující soudní spor se společností Geosan Group.