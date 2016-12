MASka chce pomáhat přetíženým starostům

Mladoboleslavsko - Místní akční skupina neboli MASka už brzy začne distribuovat v regionu evropské dotace. Na čem aktuálně pracuje a kdo z její existence bude mít užitek, nám prozradila její jednatelka Jana Štěpánová

Jednatelka MAS Boleslavsko Jana Štěpánová.Foto: Archiv města Bakov nad Jizerou

Když jsme se spolu o MASce bavili před rokem, zmiňovala jste jako dva důležité milníky standardizaci MAS a operační program Vzdělávání…

Standardizaci, tedy naplnění podmínek k tomu, abychom se mohli zařadit mezi místní akční skupiny, máme úspěšně za sebou. Znamená to, že můžeme mít svou strategii rozvoje území a můžeme být podpořeni ze zdrojů EU. Pokud se týká Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v ORP Mladá Boleslav, naše MAS je jedním z jeho partnerů. V rámci projektu byla vybudována základní struktura aktérů a je schválený Strategický rámec, do kterého všechny mateřské a základní školy mohly začlenit své připravované projekty. Existence Strategického rámce je podmínkou pro to, aby MŠ a ZŠ mohly čerpat investiční dotace z EU.

Řeč byla rovněž o dotazníkovém šetření mezi starosty, organizacemi i jednotlivci. Existuje už nějaký výstup?

Na základě šetření jsme vytvořili strategii místního rozvoje. Tento dokument je zveřejněn na našich webových stránkách mas-boleslavsko.cz a je základem pro další rozvoj území, které spravujeme. V současné době je tento dokument hodnocen ze strany řídících orgánů a po jeho schválení budeme moci přistoupit k vypisování výzev o podporu projektů v rámci našeho území. Každá MAS v rámci republiky má vymezenou finanční podporu pro svoje území a o tuto podporu se mohou ucházet pouze subjekty z daného území. Podporovány však budou jen potřeby, které jsou na základě dotazníkového šetření uvedené v tomto dokumentu.

Minulý týden MAS pořádala setkání, které mělo jako ústřední téma odpady, vodní hospodářství a ochranu přírody a krajiny. Proč právě tato tři témata?

Naše MAS vnímá jako velmi důležité, aby se rozvíjel náš region jako celek. Vyvíjíme tedy dva druhy aktivit: dotace z EU můžeme zajistit pouze pro naše území a členy, další aktivity však jsou určeny pro celý region, který si definujeme jako okres Mladá Boleslav. Jednou z těchto aktivit je i projekt MAP na podporu vzdělávání. Při těchto aktivitách vycházíme z vlastní zkušenosti potřeb starostů, kteří jsou přetížení agendou, které se musí věnovat. Zejména neuvolnění starostové mají situaci velmi složitou. Téma životního prostředí je aktuální vždy a není to věc, která se dá jednoduše vyřešit. Možností zlepšení i finanční podpory je přitom celá řada.

Osobně mě zajímá zejména problematika odpadů. Zdá se, že se celá věc nachází na mrtvém bodě. V Boleslavi nejsou zprávy o tom, co bude, až se vyčerpá kapacita michalovické skládky, městům se nedaří domlouvat výhodnější smlouvy… Může v tomto ohledu MAS pomoct?

MAS může pomoci už tím, že toto téma otevírá a nutí aktéry k diskusi. Téma odpadů je o to složitější, že je tu plán odpadového hospodářství Středočeského kraje a plány odpadového hospodářství měst a obcí, které s ním musí být v souladu. Města a obce tuto záležitost řeší pouze sami pro sebe a je jim celkem lhostejné, co se děje u sousedů. Bohužel toto platí i pro město Mladá Boleslav, které je v našem regionu dominantní a tedy určující. Přitom má Boleslav podíl ve společnosti Compag a činnost této společnosti může hodně ovlivňovat.

Zúčastnil se akce v Řepově i někdo za Mladou Boleslav? Jak právě magistrát, který je zároveň ORP a v některých ohledech se tak stará o větší území než jen o Mladou Boleslav, s MAS spolupracuje?

Mladá Boleslav byla oslovena, stejně jako ostatní města a obce regionu. Řekněme si na rovinu, že z politiků se nikdo nezúčastnil ani neozval. Abychom ale byli spravedliví, stejně tak se nezúčastnili ani další zástupci měst a obcí. Pokud se týká úředníků, na přípravě setkání v Řepově jsme spolupracovali s panem Jihlavcem, vedoucím odboru životního prostředí magistrátu, jehož příspěvek ke klimatickým změnám považuji za jeden z nejzajímavějších. Naše MAS již několikráte jednala s Boleslaví o nastavení vzájemné spolupráce. Ta funguje v případě školství, již zmiňovaný projekt MAP se týká i boleslavských škol a školek. V současné době diskutujeme možnost spolupráce v oblasti cestovního ruchu a v oblasti sociálního plánování. Pevně věřím, že se nám podaří Boleslav přesvědčit, že dokážeme být partnerem tam, kde přímý kontakt mezi úředníky ORP a městy a obcemi není ideální.

Na závěr by mě zajímaly aktuální cíle do budoucna.

Prvořadé, je dokončení procesu schválení strategie, abychom mohli do našeho regionu začít přinášet slibovanou podporu z EU. Bohužel v tomto směru musíme pouze čekat, ministerstvo pro místní rozvoj celou proceduru okolo místních akčních skupin podcenilo a nedaří se mu v termínech strategie posuzovat a schvalovat. V současné době tak připravujeme technické a personální zajištění činnosti MAS, aby jakmile dojde ke schválení strategie, mohla okamžitě vypisovat vlastní výzvy. Vedle toho chceme nadále rozšiřovat naše aktivity vedoucí k podpoře regionu jako celku, včetně organizování seminářů, školení a konferencí nejen pro starosty měst a obcí, ale i pro další subjekty.