Luštěnice: pobočku ano, partnera nikdy!

Luštěnice - V začarovaném kruhu se ocitlo vedení Luštěnic, které ve čtvrtek za zavřenými dveřmi diskutovalo se zástupci České pošty o osudu tamní pobočky, která by podle všeho měla skončit 31. prosince.

Česká poštaFoto: DENÍK

Česká pošta totiž v červnu dostala výpověď ze stávajících prostor luštěnického zámku, a tak obec řeší co dál. Jenže představa obou stran o fungování pošty je naprosto rozdílná, jak zastupitelům a veřejnosti sdělil místostarosta Roman Prchlík.

Zatímco Česká pošta chce evidentně předat provozování do soukromých rukou formou pošty Partner, obec chce pobočku zachovat v takové podobě, jaká je. Jak z toho ven si přišlo poslechnou asi třináct místních. Mezi nimi nechyběly ani tři zaměstnankyně stávající luštěnické pobočky, které se pravděpodobně od 2. ledna přemístí k přepážce do Dobrovice, ani zájemkyně o provozování pošty Partner. Zřídila by ji ale ve voděradské hospodě. Zastupitelé byli ale rezolutně proti.

Do Dobrovice není spojení

„Dobrovice, je sice nedaleko, ale velkým problémem je, že chybí vhodné spojení zejména pro seniory, kteří nejezdí do města. Samostatnou otázkou také je, jak se na poštu dostanou ti, kteří už nemohou chodit," upozornil Roman Prchlík.

Nicméně, přesto se vedení obce nevzdává a podstupuje se zástupci České pošty řadu nepříjemných jednání. „V okamžiku, kdy měli požadavek na prostory, nabídli jsme ji náš modernizovaný dům v č. p. 7. Je tam nové vybavení, kuchyňka i sociální zařízení. Ovšem, České poště se místnost nezamlouvala. Prý je pro pobočku nevhodná, ale pro poštu Partner téměř ideální," kroutil hlavou nad vysvětlením místostarosta.

Není divu, že si zastupitelé lámali hlavu nad tím, jak z tohoto kolotoče plného výmluv ven. Podle tvrzení zástupců České pošty formu pošta Partner zvládne každý a může sloužit například jako přivýdělek v obchodě či hospodě. S tím ale zastupitelé, ani pošťačky nesouhlasili.

Šest hodin pro veřejnost!

„Partner garantuje, že šest hodin budeme k dispozici veřejnosti a že by to v Luštěnicích zvládl jeden člověk. To je ale holý nesmysl. Zaprvé to nemůže dělat jeden a zadruhé, než otevřeme přepážku, strávíme hodinu přípravou," komentovala záměr jedna z tamních pošťaček. Nehledě na velkou odpovědnost za svěřené finance a vysoké pokuty od České pošty za nedodržení podmínek.

Před obcí se teď otevřelo několik variant provozování pobočky pošty právě v č. p. 7 za symbolické nájemné, diskuse s vedením zámku o prodloužení nájmu České poště o půl roku, v krajním případě výstavba objektu pošty. „To ale komplikuje poštovní zákon. Potřebovali bychom garanci, že pošta u nás bude minimálně deset let," dodal Roman Prchlík.

Aby využili všech možností, obrátili se na senátora Jaromíra Jermáře i na poslance Adolfa Beznosku. Ten se do záležitosti hodlá vložit. „Zrušit poštu v Luštěnicích je nesmysl. Postihlo by to 3500 lidí i z okolí. Nehledě na to, že pošťačky za jeden den udělaly kolem sedmi set operací. Obrátím se na ministra vnitra Milana Chovance a jako jedinou cestu vidím požádat ho o schůzku a o problému komunikovat," řekl Beznoska.