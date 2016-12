Lidem z Přestavlcké vadí kamiony u domů

Mnichovo Hradiště - Problémy s kamionovou dopravou již delší dobu nadzvedávají třicítku rodin, která se nastěhovala do ulice Přestavlcká v Mnichově Hradišti. Postavily si zde rodinné domy a věřily, že i když budou žít ve městě, dopravní ruch se jim vyhne.

Ulice Přestavlcká v Mnichově HradištiFoto: Lucie Růžková

Jenže vše se změnilo před čtrnácti lety, kdy zhruba v polovině půl kilometrů dlouhé ulice vyrostly průmyslové prostory společnosti Prof Svar, do níž denně jezdí naložené kamiony.

Tamním obyvatelům vadí nejen častý průjezd těžkých vozů, ale kritizují i chybějící infrastrukturu, která ulici dělá ještě více nebezpečnou.

Jejich nespokojenost vyvrcholila na setkání v kině, kam si je pozval starosta Ondřej Lochman, aby ze svízelné situace našli společné a na obě strany výhodné řešení. Řada obyvatel Přestavlcké ulice to ale spíš viděla jako jedinečnou příležitost říct mu svůj názor z očí do očí a pěkně od plic.

Atmosféra v prostoru, kde za normální okolností promítají nejnovější filmové snímky, by se v tu chvíli dala krájet. Sebemenší návrh podněcoval občany k bouřlivým názorům a unáhleným závěrům.



Komunikace není ideální

Přitom radnice má v úmyslu příští rok do zmíněné ulice investovat miliony, protože ví, že tamní komunikace skutečně není ideální pro těžkou dopravu.

„Současná situace není vůbec ideální, výrobní haly sousedí k přiléhajícím domům a bytovkám. To je situace, kterou nikdo léta neřešil. Je to nemilé dědictví, ale nějak jej musíme vyřešit. Reagujeme na upozornění občanů, kteří si stěžovali na úzkou komunikaci a náklaďáky najíždějící na chodníky, které se pod tíhou ničí. Chystáme se proto na rekonstrukci vozovky a vybudování chodníku," řekl Ondřej Lochman.

Odhadované náklady se pohybují od čtyř do čtyř a půl milionu. Konkrétní částka bude ale známá až po vysoutěžení dodavatele. Finančně se však budou podílet i další subjekty. Jelikož stávající komunikaci využívá i ZD Březina a obyvatelům velkými traktory způsobuje značný diskomfort, přispěje sto tisíci, dva miliony dá Prof Svar a jeden a půl milionu by město mělo získat od Středočeského kraje.

Město se jako jediné odvolalo proti územnímu rozhodnutí stavebního úřadu a vstoupilo do jednání s vedením firmy právě z toho důvodu, že ulice je velmi úzká o doprava ohrožuje místní. „Byli jsme tvrdě proti tomu, aby vznikla nová hala bez stavebního řešení ulice Přestavlcká. Během vyjednávání hrozilo i to, že by společnost, která je jedním z dodavatelů mladoboleslavské automobilky, odešla do jiného regionu," podotkl starosta. Tím pádem by ale Mnichovo Hradiště přišlo o zaměstnavatele, který zde vytvořil řadu pracovních příležitostí.

A co když se firma rozšíří?

Jenže to je ale také kámen úrazu. Úspěšná firma se zřejmě bude v budoucnu rozšiřovat, což bude znamenat navýšení kamionů a to už obyvatelé nejsou ochotni tolerovat. Město proto v souladu s územním plánem musí najít jinou trasu pro nákladní dopravu. „Pokud zde vznikne nová hala, bude mít vždy za podmínku vybudování nové přístupové komunikace. Poté bude mít město větší páky, než tomu bylo dosud."

Lidem však v žaludku nejvíce leží současný stav. „Kamiony zde absolutně nedodržují povolenou rychlost. Navíc tu není chodník ani přechod pro pěší," upozorňovali místní. Radnice chce silnici v ulici rozšířit. To však znamená, že se jeden ze sousedů vzdá dvoumetrového pozemku. Jenže ani to se lidem příliš nelíbilo. Přišli by totiž o parkovací místa před domem. „A kde budeme parkovat? Je to sice městský pozemek, ale řadu let jste se o to nestarali, až teď. U každého domu stojí minimálně dvě auta," nebrali si obyvatelé servítky.

Každá mince má ale dvě stany, pozemky jsou totiž města, občané se o ně sice starají, ale současně je nemají od města pronajaty a využívají je jako zahradu. "Toto je historický renonc a měl být už dávno řešen. Město by ale mělo mít ochotu pomoci parkování v ulici vyřešit a například zřídit parkoviště. Mě každopádně nejvíce podivuje, že stejní lidé, kteří si v létě roku 2015 stěžovali na úzkou vozovku, jsou dnes proti jejímu rozšíření. My jsme se rvali o to, aby se bezpečnost v ulici vyřešila a sehnali jsme na přestavbu peníze. Pokud se nyní nedohodneme, ulice zůstane v tomto stavu s mizernými chodníky, rozbitou silnicí, město vrátí těžko získané finance a řešením připojení ulice z druhé strany zůstane vizionářství dalších 20 let," dodal Ondřej Lochman.