Letecké muzeum chystá křest i seskokový simulátor

Mladá Boleslav - Dva nové akrobatické letouny, seskokový simulátor krátce před uvedením do provozu a už brzy dokončená replika prvoválečného dvouplošníku Caudron G3. Letecké muzeum Metoděje Vlacha zapíná forsáž a na plný plyn letí vstříc nové sezóně

Letecké muzeum v Mladé BoleslaviFoto: Deník / Šárka Charousková

Velká lákadla může atraktivní muzeum na boleslavském letišti, které v roce 2016 navštívilo přes 22 tisíc návštěvníků, nabídnout už nyní. Milovníci letadel, kteří se sem vracejí opakovaně, již určitě zaznamenali, že v zadní části hangáru expozici doplnily dva zlíny – akrobatické letouny Zlin Z-50LX a Zlin Z-50M.

První jmenovaný kousek se do Mladé Boleslavi vrátil po čtyřech desetiletích – v roce 1976 na zdejším letišti absolvoval první mezinárodní soutěž, později se na jeho křídlech stávali mistry světa pánové Ivan Tuček, Petr Jirmus nebo Petr Biskup. Vystavený stroj působil v letech 1992 až 2015 ve světoznámé akrobatické skupině Red Bulls Aerobatic Team a právě v únoru 2015 byl účasten ošklivě vypadající srážky během letecké show Aero India.



Po střetu s jiným letounem přišel zlin pilota Jiřího Sallera o značnou část pravé poloviny křídla, ostřílený akrobat se však odmítl katapultovat, prokázal velké letecké umění i odolnost české konstrukce a s letadlem přistál. Poškozené křídlo je opravené, přesto podle jiného odstínu laku i dnes poznáte, jak velká část křídla se tehdy odlomila. Letoun je nyní opět plně akrobatický.

Druhý vystavený zlin se slabším pohonem sloužil jako stroj pro výcvik, využíval jej zejména Svazarm. V muzeu je vystavený v dramatické poloze – zavěšený pod stropem otočený podvozkem vzhůru.



Seskokový simulátor, na kterém si zájemci obléknou parašutistický postroj, nechají se zvednout do výše a v místnosti, kde se bude na podlahu promítat přibližující se Dubaj (záběry již pořídili boleslavští parašutisté), si za chodu ventilátorů vyzkouší, jaký pocit zažívají po otevření padáku ti, pro které se volný pád stal vášní, by měl být do provozu uveden v březnu. Zatím se ještě ladí technické řešení.



A co replika francouzského letounu Caudron G3, na které se pracuje již pátým rokem? Podle Vladimíra Handlíka, vedoucího muzea, bude letos dokončena. Půjde o jeden z největších strojů v expozici. „Jedinou repliku tohoto letadla mají ve Francii, ochotně nám ale zapůjčili dokumentaci. Nakonec jsme se rozhodli postavit repliku o 20 procent menší, než Cauldron skutečně byl, přesto bude mít rozpětí křídel jedenáct metrů," říká Handlík, který právě s modelem Caudronu kdysi reprezentoval Čechy na modelářském mistrovství světa. Se slavnostním křtem se počítá na květen.