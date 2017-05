Kvůli oknům protopili za měsíc půl milionu

/INFOGRAFIKA, ANKETA/ Připravte si dresy, nakupte vlaječky do auta. A těšte se na hokejové bitvy o medaile. Je to tu: už zítra začíná mistrovství světa. Spory u piva, hádky v rodinách. Snad každá diskuse fanoušků začíná slovy: jak to letos dopadne?