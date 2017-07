Květinové válce jsou podle lidí nádhera i kýč

Mladá Boleslav /ANKETA/ – Nápadnou výzdobu města, která vychází z nové koncepce zkrášlování veřejného prostoru, představil magistrát poprvé před Vánoci, kdy se kruhový objezd U Sportu proměnil v adventní věnec a kašna na Českobratrském náměstí ve svícen. Výrazné dekorace následovaly o Velikonocích. Letní novinkou jsou válce osazené truhlíky plnými květin.

Instalace rozkvetlých tubusů však nebyla bez komplikací. Jako problematické se ukázalo být umístění některých válců na kruhových objezdech nebo v blízkosti křižovatek. Podle mluvčí magistrátu Šárky Charouskové musely být válce z kruhového objezdu u náměstí Míru už po několika hodinách přesunuty na okraj objezdu, protože by podle dopravních expertů na svém původním místě mohly ohrožovat bezpečnost provozu.



Řidič Lukáš Myška vedení města upozornil už na začátku prázdnin na další takové místo: „Květinová výzdoba u křižovatky ulic Havlíčkova a U Stadionu, kde stojí jakési květinové sloupy, přes které není až do poslední chvíle vidět zejména při odbočování vpravo na přechod pro chodce, je podle mě s ohledem na bezpečnost dost nešťastná.“

Květinové instalace v ulicích mají značný počet příznivců. V některých případech dokonce takových, kterým se nestačí na květy dívat.

„Během údržby se naši pracovníci setkávají i s krádežemi, samotných květin vytrhaných z hlíny i celých truhlíků,“ říká Iva Bílková z firmy Compag, která se stará o květinové instalace stejně jako o další zeleň ve městě.



Potvrzuje to i Ondřej Kubala, zástupce velitele městské policie. Obavy, že by šlo o rozšířenou praxi, však mírní: „Jediný nahlášený případ, ke kterému vyjížděli strážníci na začátku července, se stal na náměstí Republiky, kdy občan telefonicky nahlásil, že někdo truhlíky odnáší. Po příjezdu strážníků však už na místě nikdo nebyl, a nepodařilo se jim tedy zajistit potřebné důkazy.“

O dalších krádežích se strážníci dozvídají spíše zpětně. Podle Kubaly by pomohlo, kdyby svědkové městskou policii neprodleně kontaktovali. Pohyb kolem květinových sloupů nyní monitoruje i obsluha kamerového systému.

Město letos na údržbu zeleně vyčlenilo z rozpočtu necelých třicet milionů korun. Konkrétní částky investované do výzdoby však magistrát tají. Deníku i občanům. „Kdo je autorem těchto příšerností? Kdo dal souhlas k provedení těchto hrůz? Soutěžil se tento projekt? A kolik nás to všechno stálo?“ ptal se už na jaře na webu města Tomáš Vránek. Reakce se dočkal pouze od náměstka primátora Michala Kopala, který oponoval, že nová výzdoba má své příznivce i odpůrce: „Mnoho lidí si výzdobu pochvaluje, stejně jako snahu rozsvítit město větší květinovou výsadbou. Přestože nejsem autorem výzdoby, rozhodně nepatřím do tábora jejích odpůrců.“

Ohlasy lidí z ulice:

Jaroslav Jelínek: „Výzdoba se nám moc líbí, je přiměřená a veselá.“

Eva Ludvíková: „Ty válce to je něco tak obludného. A není to jen můj názor.“

Hana Němcová: „Výzdoba je moc krásná. Opravdu jsem zírala, protože takovou výzdobu, ať už tu vánoční, velikonoční, nebo teď u letní, jsem v žádném jiném městě takhle hezky udělanou neviděla.“

Jana Horáková: „Je to sice hezké, ale je toho moc. Už je to přeplácané.“

MARTINA RŮŽIČKOVÁ, MARTIN WEISS