KRÁTCE: Získá prestižní cenu Katka Maxová?

Bělá pod Bezdězem - Západočeské muzeum v Plzni má ve svých sbírkách vějíře od období baroka až do 50. let 20. století. Právě tyto půvabné exponáty nyní zapůjčilo do Muzea Podbezdězí, které sídlí na bělském zámku a připravuje výstavu Kouzlo vějířů.